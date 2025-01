Von Korbinian Eisenberger

Vor einigen Tagen durfte man den Bahnradfahrer Louis Gentzik noch beneiden. Da war ein Foto des 18 Jahre alten Athleten vom SSV Gera zu sehen, wie er mit einem Teamkollegen in die Kamera grinst. „Meter machen auf Malle“, lässt Gentzik in seinem Instagram-Beitrag wissen. Es erinnert ein wenig an ein Urlaubsfoto. Nur dass dieser Ausflug für Gentzik mit einem Schock zu Ende ging.