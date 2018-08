8. August 2018, 18:50 Uhr Bahnradfahren Risko im schottischen Regen

Trixi Worrack, 36, die seit vielen Jahren nach ihren Grenzen forscht, gewinnt im EM-Zeitfahren noch einmal Bronze.

Von Volker Kreisl, Glasgow

Auch das Wetter ist in Großbritannien nicht ohne Ironie. Die Wolkenwand musste schon den ganzen Morgen vor der Küste Schottlands gelauert haben. Kurz vor neun Uhr, so schien es, machte sie sich auf den Weg Richtung Glasgow und legte sich bald, prallvoll mit Wasser, über den Green Park und die Innenstadt. Zwischen neun und etwa halb elf Uhr kippte sie dann ihren Inhalt bis zum letzten Tropfen aus, verzog sich umgehend und machte der Sonne wieder Platz. In dieser Zeit aber fand da unten im Green Park und in der Stadt das EM-Zeitfahren der Frauen statt.

Natürlich wurde dabei geflucht und gelitten, und es gab auch einige Stürze. Einen "Blindflug" nannte die Deutsche Trixi Worrack dieses Radrennen, eine einzige Pfützenfahrt war es, mit miserabler Sicht und auf schwierigem Asphalt, mit vielen tückischen Kurven und ständigen Rhythmuswechseln. Gewonnen hatte am Ende die Niederländerin Ellen van Dijk vor ihrer Landsfrau Anna van der Breggen.

Aber an dieses Regenrennen von Glasgow werden sich auch die Starter des deutschen Verbandes noch lange erinnern. Trixi Worrack aus Cottbus, die im Alter von 36 Jahren und zwei Jahre nachdem sie eine Niere verlor, noch einmal Bronze gewann und sagte: "Diese Medaille hat für mich eine ganz große Bedeutung." Zudem Lisa Brennauer aus Kempten, die zwar stürzte und diesmal keine Medaille holte, aber doch eine außergewöhnliche Serie beendete. Sie war in Glasgow bereits dreimal gestartet und hatte schon einmal Gold und zweimal Bronze um den Hals. Am Nachmittag setzte auch Maximilian Schachmann, der 24-jährigen Berliner, die Serie des Verbands BDR fort. Er gewann im Zeitfahren der Männer Bronze.

Worrack und Brennauer forschen beide nach ihren Grenzen

Trixi Worrack und Lisa Brennauer sind lange Zeit im selben Team gefahren, und sie zählen beide zum Athletentyp, der sich mit durchschnittlichen Karriereplänen nicht begnügt, sondern immer neue eigene Grenzen erforscht. Worrack blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte im Radsport zurück, sie ist vor zwölf Jahren Zweite bei der Weltmeisterschaft geworden, und nun brauchte sie ihre komplette Erfahrung.

Ein Flug ohne Sicht und Radar war diese Fahrt ja nicht nur wegen des Regens, sondern auch mangels ausreichender Vorbereitung, was aber alle Radfahrerinnen betraf. Geübt wurde auf den Kurven und kritischen Passagen in den Tagen zuvor nur im Glasgower Stadtverkehr, und auch vor dem Rennen gab es anders als sonst keine Möglichkeit mehr, den Kurs bei hohem Tempo zu testen. Somit wurde jede Kurvenanfahrt zum Experiment. Wer zu schnell heranging, wie Brennauer drei Kilometer vor dem Schluss, der rutschte weg und zog sich Schürfwunden zu. Wer vorsichtshalber aus dem Lenkeraufsatz herausging und in Bremshaltung durch die Kurven zuckelte, der ärgerte sich im schlimmsten Fall, dass er nicht mehr riskiert hatte.

Worrack hatte insgesamt aber die richtige Dosis Risiko gewählt. "Die Erfahrung macht einen vorsichtiger", sagt sie, mit ihrer frühen Startzeit hatte sie lange geführt, ehe die letzten Starterinnen van der Breggen und van Dijk sie noch abfingen. Diese halbe Stunde im Aufwärmzelt, auf dessen Plane der Regen seinen letzten Reserven prasseln ließ, brauchte sie auch, um das Ausmaß dieses Erfolges in ihrer Spätkarriere zu realisieren. "Mit Platz fünf bis acht wäre ich zufrieden gewesen", sagte sie, "besser als Platz fünf wäre toll gewesen, und Platz drei ...", sie führte den Satz nicht zu Ende, man kann sich's auch so denken.

Worrack war schon vor 20 Jahren Zeitfahrweltmeisterin als U23-Juniorin, und absolvierte eine Karriere mit etlichen Etappensiegen bei den bedeutendsten Radrennen, mit fünf WM-Titeln im Teamzeitfahren und mit einer Silbermedaille 2006 bei der Straßen-Weltmeisterschaft. Die Anfänge davon erlebten viele ihrer heutigen Konkurrentinnen noch in einem Alter, in dem die Eltern noch Stützen an die Räder schrauben. Frischer ist die Erinnerung an ihren schweren Sturz beim Trofeo Alfredo Binda im März 2016. Aber Worrack ließ auch diese Grenze nicht gelten. Ihr Ziel, bei Olympia in Rio im August desselben Jahres dabei zu sein, erreichte sie tatsächlich, die Ärzte gaben ihr drei Monate nach der Nieren-Entnahme die Erlaubnis.

Ähnlichen Ehrgeiz legt auch Brennauer an den Tag. Platz 17 an diesem seltsamen Mittwochmorgen dürfte ihr ähnlich zugesetzt haben wie die Aufschürfungen nach dem Sturz. Dennoch hat Brennauer in Glasgow erkannt, dass ihr Körper durchaus zu Sonderschichten fähig ist, und auch mit einem Wechsel von der Bahn auf die Straße. Es waren eine Goldmedaille als beste Verfolgungsfahrerin in der Halle, einmal Bronze zum Auftakt in der Team-Verfolgung, und einmal Bronze im Straßenrennen. Vor dem Zeitfahren hatte sie dann immerhin drei Tage zur Erholung.

Brennauer wird noch eine Weile auf Spitzenniveau Rad fahren, bei Trixi Worrack ist das weniger klar. Doch auch sie will weitermachen und nicht einfach aus Prinzip zurücktreten, nur weil sie irgendwann ein bestimmtes Alter erreicht hat. Der Grund ist einfach, sie sagt: "Vielleicht stellt sich das ja als zu früh heraus, dann würde ich mir wohl Vorwürfe machen." Diese Bronzemedaille im Starkregen hat sie schon mal nicht verpasst. Volker Kreisl