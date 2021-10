Debütant Tim Torn Teutenberg hat bei der Bahnrad-WM in Roubaix nach einem Sturz im Auftaktwettbewerb des Omniums am Samstag aufgeben müssen. "Vermutlich hat er sich das Schlüsselbein gebrochen. Er ist jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus", sagte Ausdauer-Bundestrainer Sven Meyer. Der 19 Jahre alte Teutenberg ist zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei und hatte zum Auftakt einen siebten Platz im Scratch-Rennen erreicht. Am Sonntag war er bislang an der Seite von Doppel-Weltmeister Theo Reinhardt auch im Madison vorgesehen.