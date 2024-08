Emma Hinze hat eine Medaille im Keirin und damit ihr zweites Edelmetall bei den Bahnradwettbewerben der Olympischen Spiele verpasst. Die 26-Jährige musste sich in dem packenden Finale des Kampfsprints mit Platz fünf begnügen. Olympiasiegerin wurde Ellesse Andrews aus Neuseeland. Zuvor hatte Hinze im Vélodrome National in Saint-Quentin-en-Yvelines bereits Bronze im Teamsprint gewonnen. Lea Sophie Friedrich war bereits im Halbfinale ausgeschieden, belegte letztlich Platz sieben. „Beide waren in den entscheidenden Läufen einfach nicht konsequent genug“, sagte Bundestrainer Jan van Eijden: „Das hat den Finaleinzug für Lea gekostet, im Finale die mögliche Medaille für Emma. Sie waren einfach nie im Rennen. Beide sind super enttäuscht, ich bin auch enttäuscht. Sie haben viel mehr drauf.“