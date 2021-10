Der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen hat nach Olympia-Gold in Tokio auch bei den Europameisterschaften in der Mannschaftsverfolgung gewonnen. Das Quartett mit Lisa Brennauer, Franziska Brauße, Mieke Kröger sowie der Nachwuchsfahrerin Laura Süßemilch setze sich in Grenchen/Schweiz im Finale gegen den Vorjahreszweiten Italien durch. In Tokio war der Vierer mehrmals Weltrekord gefahren und hatte olympisches Gold in der Mannschaftsverfolgung gewonnen. Am Mittwoch siegte das Quartett in 4:13,489 Minuten, es blieb weit über dem Weltrekord von 4:04,242 Minuten.