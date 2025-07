Angst und Panik machen sich breit, an diesem Montagabend am Thuner Hauptbahnhof, Gleis 4, als auf einmal die Flashbacks kommen. Ein ICE ist soeben eingefahren, weiße Lackierung, rote Streifen, „DB“ steht am Waggon. Drinnen funktioniert die Steckdose nicht, so lässt sich zweifelsfrei feststellen, dass es sich um ein deutsches Bahnvehikel handelt. Von denen man heute noch schlecht träumt, als Engländer, Franzose, Schwede oder eben EM-Reporter, wenn man sich an den vergangenen Sommer zurückerinnert. An den überfüllten Dortmunder Hauptbahnhof mitten in der Nacht, an Gelsenkirchen im strömenden Regen, an die mit der Dreistelligkeit überforderte Verspätungsanzeige in Berlin-Gesundbrunnen.