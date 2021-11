Von Andreas Liebmann

Der zweite gute Grund trägt Rosa und pirscht sich gerade lautlos auf Knien an einen Trainerstuhl heran. Der erste jagt im Lewandowski-Trikot einem Hallenfußball hinterher, verfolgt vom Opa. Inzwischen gibt es sogar schon einen dritten guten Grund dafür, wieso es Oliver Roth längst für goldrichtig hält, wie er sich damals entschieden hat, auch wenn es für den Moment hart war: gegen seine Badmintonkarriere; gegen die Aussicht auf Olympia in Rio. Leopold heißt dieser dritte Grund, er wird bald drei. Am Samstag ist er mit der Mama zu Hause geblieben. Felix und Antonia dagegen tollen während des Zweitliga-Derbys zwischen dem TuS Geretsried und dem TSV Neuhausen-Nymphenburg II fröhlich hinter den Spielerbänken herum.

Seit dieser Saison ist Oliver Roth Spielertrainer beim TuS, der dieses Derby gewinnt, deutlich mit 6:1. Wer nicht weiß, wie gut Roth mal war, kann es sehen. Es passiert gar nicht so oft, dass der 35-Jährige vor der Grundlinie in die Höhe springt, aber wenn, dann wirkt es, als könne er am höchsten Punkt kurz die Zeit anhalten; als könne er dort oben so lange schweben bleiben, bis er exakt analysiert hat, wohin seine Gegner sich bewegen, und dann kommt entweder ein fintierter "Stick-Smash", einer dieser steilen und kürzeren Angriffsschläge, ein ganz kurzer Drop - oder eben doch ein krachender Smash, begleitet von einem leisen Aaah. Spielerisch leicht und elegant sieht das aus. Roth spielt nur Doppel und Mixed, schon früher seine Spezialitäten, und er ist in dieser Saison noch unbesiegt, sowohl mit Kevin Feibicke als auch mit Paula Kick, beide 22. Natürlich, möchte man sagen - 2012 gewann Roth immerhin EM-Silber im Doppel, im Jahr darauf war er Team-Europameister.

Dann kam Felix.

"Ich habe es nie bereut und würde es immer wieder so machen", sagt er heute. Aber damals, mit Mitte 20, habe er noch gar nicht recht gewusst, was ihn erwartet. Er fühlte sich wohl am Stützpunkt in Saarbrücken, mit zweimal Training pro Tag und Reisen um den Globus. Die Karriere, die er erst mit 17 richtig begonnen hatte, nahm gerade Fahrt auf, die Olympischen Spiele in London hatte er knapp verpasst, an eine Familie dachte er noch nicht. "Ich hätte mir vorstellen können, noch 100 Jahre weiterzumachen, so viel Spaß hatte ich", sagte er damals. Als seine schwangere Frau, die ihn nach Saarbrücken begleitet hatte, dann zurückwollte nach Rosenheim, musste er sich entscheiden. Also verzichtete er auf die internationale Karriere, brachte stattdessen sein Jurastudium zu Ende, seit Kurzem arbeitet er als Richter am Landgericht Traunstein. Alles ist gut.

Für Oliver Roth bot das Derby am Samstag eine ganz besondere Konstellation. Der TSV Neuhausen-Nymphenburg war seine letzte Erstliga-Station, nachdem sich seine Teams in Rosenheim und danach auch in Freystadt jeweils aus der ersten Liga zurückgezogen hatten. Als dann sein Doppelpartner, der Däne Rasmus Bonde, Neuhausen nach der Corona-Saison wieder verließ, war Roth bereit, dem Geretsrieder Werben nachzugeben, die erste Liga zu verlassen und etwas Neues zu beginnen. Und nun hatte er nicht nur seine neue Mannschaft, sondern auch alle gegnerischen Talente vom Samstag schon mal trainiert, am Stützpunkt, den die oberbayerischen Bundesligisten gemeinsam betreiben. "Unser Trainingsniveau ist durch ihn noch einmal deutlich gestiegen", schwärmt Abteilungsleiter Uwe Eckhoff. Roth sei ein einmaliger Glücksfall: "Wie er Dinge vermitteln und vorleben kann, würde er auch international sofort mit Kusshand einen Job bekommen."

"Würden wir immer komplett spielen, wären wir unter den Top drei", glaubt Roth. Er selbst macht nur bei den Heimspielen mit

In Geretsried gelingt es Roth augenscheinlich gut, trotz aller Intensität jenen Spaß zu vermitteln, den er damals selbst spürte, als er so jung war. Als Coach und Vorbild zugleich. "Er gibt einem viel Sicherheit", sagt Paula Kick, nachdem sie gemeinsam mit Roth das Mixed gegen Neuhausens Christina Weigert und Julian Blaumoser gewonnen hat, 11:9, 11:9, 11:7. Die Gäste wehrten sich, der wuchtige Blaumoser pushte sich mit einem Urschrei - Kick und Roth sah man eher mal lachen, wenn etwas nicht ganz so lief wie beabsichtigt. "Es ist sehr entspannt mit ihm", findet Kick, "ich weiß, dass er da ist, wenn ich mal einen Ball fallenlasse."

Das 6:1 gegen Neuhausens zweite Vertretung gerät schließlich deutlicher, als es Roth erwartet hat. Feibicke und Sylvia Kavita Kumares, die aus Malaysia kommt, punkten im Einzel, Samuel Gnalian und Simjanreet Pal sowie Michelle Deschle und Paula Kick in den Doppeln. Lediglich Pal unterliegt im letzten Duell Neuhausens Philip Bußler, der aus der Geretsrieder Jugend stammt.

Vor dieser Saison war im Badminton einiges in Bewegung geraten rund um München, weil sich der TSV Neubiberg aus der zweiten Liga zurückzog und sich viele seiner Spieler auf die Nachbarklubs verteilten. So kamen Feibicke und die Geschwister Paula und Max Kick nach Geretsried.

Zurzeit genießen sie die Spiele. Auf die vorige Saison hatte die Badminton-Bundesliga coronabedingt verzichtet, einige hätten dann vier Monate lang keinen Schläger in der Hand gehabt. "Der Beginn war furchtbar", sagt Roth, "dann wurde es umso besser." Nun hofft er, dass diesmal die Hallen offenbleiben, trotz Corona; nicht nur an den Stützpunkten, sondern auch hier in Geretsried.

Der Gegner sei nicht ganz komplett gewesen, relativiert Roth das Ergebnis. Geretsried allerdings auch nicht. Die 17-jährige Antonia Schaller etwa, die vor Kurzem für Deutschland ihr WM-Debüt gab und an den Bundesstützpunkt in Mülheim wechselte, fehlte. "Würden wir immer komplett spielen, wären wir unter den Top drei", glaubt Roth. Das aber ist kaum mal der Fall, hinzu kamen ein, zwei unglückliche Auswärtsniederlagen. Sein Ziel, im oberen Drittel mitzuspielen, war optimistisch, aktuell liegt Roths Team solide auf Rang acht. Er selbst nimmt nur an den Heimspielen teil - die Familie geht vor. Und dass Senkrechtstarterin Antonia Schaller so oft fehlt? "Wir finden es supercool, dass wir eine in der Mannschaft haben, die jetzt diesen internationalen Weg geht", versichert Roth mit voller Überzeugung. Und wer wüsste besser als er, wovon er da spricht.