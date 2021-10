Der TSV Neuhausen-Nymphenburg hat den ersten Saisonsieg gefeiert: Am Samstag setzte sich der Badminton-Erstligist 4:3 beim TV Refrath durch. Kaja Stankovic im Damen- und Yeoh Seng Zoe im zweiten Herreneinzel punkteten, ferner die Doppel Marran/Jäger sowie Zoe/Atanasov. Mischa Zilberman indes verlor das vordere Herreneinzel. Tags darauf setzte es wieder eine Niederlage, 2:5 in Lüdinghausen, die fünfte am sechsten Spieltag. Die Münchner bleiben am Rande der Abstiegszone.