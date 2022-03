Von Sebastian Hepp

Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass beim Münchner Badminton-Erstligisten TSV Neuhausen-Nymphenburg der Zusammenhalt eine ganz besondere Rolle spielt, dann wurde er am vergangenen Samstag erbracht. Vor Beginn des letzten Heimspiels dieser Saison gegen den SV GutsMuths Jena begrüßte Teammanager Philipp Blonck bei der Vorstellung der Akteure auch seine ehemalige Spitzenspielerin Natalya Voytsekh, die der Partie via Livestream zugeschaltet war. Sie haben die 29-jährige Ukrainerin nicht zum ersten Mal auf solch ungewöhnliche Weise einbezogen, sie bei der Begrüßung der Mannschaften erwähnt, obwohl sie gar nicht mehr zum Kader gehört. Voytsekh befindet sich in ihrer vom Krieg bisher noch halbwegs verschonten Heimatstadt Dnipro, etwa 500 Kilometer östlich von Kiew, und erwartet im April ihr erstes Kind. Und die ehemaligen Mitspieler tun alles, um ihr zu signalisieren, dass sie in Gedanken bei ihr sind.

Am Samstag also verfolgte Voytsekh von ihrer Wohnung aus, wie das Team, für das sie bis zur vergangenen Saison viele Jahre lang wichtige Punkte holte, durch einen klaren 6:1-Erfolg den siebten Tabellenplatz behauptete. Blonck konnte damit "die erfolgreichste Saison für den TSV Neuhausen bisher überhaupt" verbuchen. Denn auch Neuhausens zweite Mannschaft hat mit dem respektablen achten Platz (von zwölf Mannschaften) in ihrer ersten Zweitligasaison den Klassenverbleib geschafft. Für die Planungen des TSV, der seine Nachwuchsakteure nach und nach an die erste Liga heranführen will, ist das eine ideale Ausgangssituation.

Die Zugänge Kati-Kreet Marran und Yeoh Seng Zoe steuern gegen Jena wieder wichtige Punkte zum Sieg bei

Auch wenn Tabellenschlusslicht und Absteiger Jena dem TSV am letzten Spieltag nicht alles abforderte, zeigte sich doch erneut, warum die Münchner ihr Erstligaticket für die kommende Saison diesmal bereits in der regulären Ligarunde lösen konnten und nicht erst über den mühsamen Weg der Relegation. Und weshalb sie diesmal nicht darauf setzen mussten, dass ihnen der bereits sicher geglaubte Abstieg durch glückliche Umstände erspart blieb - etwa weil ein anderes Team sich überraschend aus der Beletage zurückzog oder die Liga um einen weiteren Platz aufgestockt wurde, was beides schon vorkam. So waren es nicht zuletzt die beiden Zugänge Kati-Kreet Marran aus Estland und Yeoh Seng Zoe aus Malaysia, die auch gegen die Thüringer wieder wichtige Punkte zum Sieg ihres Teams beisteuerten. Marran, 23, konnte an der Seite von Pia Becher im Damen- und mit Tobias Wadenka im gemischten Doppel jeweils mit Viersatzerfolgen punkten. "Marran und Wadenka haben sich in der ersten Liga zu einem super Duo im Mixed entwickelt", lobte Blonck.

Seng Zoe, ebenfalls 23, stellte gegen Jenas Lennart Notni einmal mehr seine Ausnahmequalitäten im Einzel unter Beweis. Der klein gewachsene, wendige Notni sprang zwar wie ein Gummiball auf dem Court herum, und manchmal hatte man den Eindruck, dass er am liebsten gleich zusammen mit dem Federball übers Netz geflogen wäre. Doch was dem Springinsfeld im ersten Durchgang gelang, machte der immer stärker werdende und cool aufspielende Seng Zoe in den Sätzen zwei bis vier ungerührt wieder zunichte. 4:11, 11:7, 11:5 und 11:4 lautete das Ergebnis für den Neu-Neuhauser. Wenn er hinter dem beim Saisonfinale abwesenden Israeli Misha Zilberman im zweiten Einzel antritt, dann sind die beiden nach Bloncks Überzeugung in der ersten Bundesliga "eine Macht".

Gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte kommt der TSV gelegentlich noch unter die Räder

Und die am Samstag ebenfalls fehlende Slowenin Kaja Stankovic, 27, hat sich dem Teammanager zufolge inzwischen zu einem "nahezu gleichwertigen Ersatz" für Natalya Voytsekh entwickelt. Als schlagkräftige Alternative im Dameneinzel kann der TSV zudem Pia Becher aufbieten, die gegen die Thüringerin Lisa Höflitz zu einem klaren Dreisatzerfolg kam. "Wir sind jetzt viel breiter aufgestellt als früher und haben ganz andere Möglichkeiten zu variieren", sagt Blonck auch mit dem Hinweis auf den irischen Nationalspieler Paul Reynolds, 22, der als Doppelspezialist und dritter Zugang im TSV-Kader ebenfalls reüssierte.

Gleichwohl zeigte sich im Lauf der Saison, dass der TSV, auch wenn er nahezu in Bestbesetzung antritt, gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte gelegentlich noch unter die Räder kommt - so erst kürzlich bei der 0:7-Schlappe gegen Lüdinghausen, dem 1:6 gegen den Tabellenersten Wipperfeld oder dem 2:5 gegen Refrath. Deshalb kündigt Blonck an, seinen Kader auf einzelnen Positionen noch verstärken zu wollen, "möglicherweise im Dameneinzel und vielleicht auch im Herrendoppel". An Ehrgeiz fehlt es ihm und seinem Team jedenfalls nicht. Das zeigte schon die große Freude darüber, mit 21 Punkten die SG Schorndorf (19) als einzigen Konkurrenten aus Süddeutschland knapp hinter sich gelassen zu haben.