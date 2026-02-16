Novum in der Wahl-Historie seit 1978: Mit Katharina Filter und Andreas Wolff sind erstmals zwei Torhüter Deutschlands Handballer des Jahres. Dies ergab die traditionelle Leserwahl der Handballwoche für das Jahr 2025. Die beiden Nationalkeeper, die mit den deutschen Teams kürzlich WM-Silber (Frauen) und EM-Silber (Männer) gewannen, folgen auf Xenia Smits und Renars Uscins.

Für Wolff ist es nach 2015 und 2016 die dritte Auszeichnung. Der Keeper des THW Kiel sammelte 5232 Punkte und verwies seinen Nationalmannschaftskollegen Julian Köster (VfL Gummersbach/2520 Punkte) und Welthandballer Mathias Gidsel (Füchse Berlin/2316 Punkte) auf die Plätze zwei und drei. „Es ist eine große Ehre für mich und etwas Besonderes, als Deutschlands Handballer des Jahres ausgezeichnet zu werden. Auch wenn es eine individuelle Auszeichnung ist, spricht es doch auch für die gute Arbeit meiner Mannschaften – sowohl beim THW als auch mit der Nationalmannschaft“, sagte Wolff.

Filter (Team Esbjerg) landete mit 4104 Punkten hauchdünn vor DHB-Kapitänin Antje Döll (Sport-Union Neckarsulm/4080 Punkte) und Vorjahressiegerin Smits (Metz Handball/2544 Punkte). „Es freut mich sehr, dass ich so viel Anerkennung bekomme für das, was ich mache und bestätigt mich darin, dass ich auf einem guten Weg bin. Es zeigt, dass es sich lohnt, so viel zu investieren und motiviert mich weiterzumachen“, sagte Filter der Handballwoche.

Die Wahl wird seit 1978 von der Handballwoche vorgenommen. Erster Sieger war der spätere Bundestrainer Heiner Brand. Torhüter-Ikone Andreas Thiel ist mit sieben Auszeichnungen Rekordsieger.