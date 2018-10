7. Oktober 2018, 18:48 Uhr Auswärtssieg für Frankfurt Hoffenheimer Tief

Die nächste Heimniederlage für die Nagelsmann-Elf: Trotz vieler Chancen verliert Hoffenheim 1:2 gegen Eintracht Frankfurt. Der Blick geht nach unten.

Eintracht Frankfurt hat im Duell der Europacup-Starter bei der TSG Hoffenheim erneut seine starke Form unter Beweis gestellt. Drei Tage nach dem berauschenden 4:1-Erfolg gegen Lazio Rom feierte der Pokalsieger in der Bundesliga einen 2:1 (1:0)-Auswärtssieg im Kraichgau. Ante Rebic (40.), der später Gelb-Rot sah (64.), und Luka Jovic (46.) erzielten die Tore für die Gäste. Reiss Nelson (82.) verkürzte in Überzahl für Hoffenheim. Während Frankfurt den schwachen Saisonstart durch den dritten Pflichtspielsieg in Serie vergessen gemacht hat und auf Platz sieben kletterte, müssen sich die Hoffenheimer nach unten orientieren. Mit sieben Punkten hat das Team von Trainer Julian Nagelsmann nur zwei Zähler mehr auf dem Konto als Schlusslicht Stuttgart.

"Wir wollten heute als Team über den Punkt gehen. Die Jungs wollten, das hat man gesehen. Wir waren eiskalt, sehr effizient. Das war ein tolle Teamleistung", sagte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic. Sauer war hingegen Hoffenheims Verteidiger und Kapitän Kevin Vogt: "Sieben Punkte, das ist gar nichts.

So dürfen wir uns nicht präsentieren." Anders als unter der Woche gegen Manchester City (1:2) sah sich Hoffenheim in den Anfangsminuten in die Defensive gedrängt. Frankfurt wirkte bei herrlichem Fußballwetter spritziger und aggressiver, verpasste es aber zunächst, dies in Tormöglichkeiten umzumünzen. Stattdessen hatte Hoffenheim durch Nico Schulz (14.) die erste echte Chance des Spiels. Es entwickelte sich ein munteres Duell auf gutem Niveau. Echte Aufreger fehlten jedoch lange, ehe sich in der 29. Minute plötzlich die Ereignisse überschlugen. Erst parierte Frankfurt-Keeper Kevin Trapp im Sitzen gegen Adam Szalai, dann köpfte Ishak Belfodil den Abpraller an die Latte - und im Gegenzug forderte der kroatische WM-Zweite Rebic vergeblich einen Foulelfmeter. Hoffenheim schien am Drücker zu sein. So dribbelte sich Nationalspieler Kerem Demirbay durch die Frankfurter Abwehr, traf mit seinem sehenswerten Lupfer jedoch erneut nur Aluminium. Stattdessen schlug Rebic bei einem Konter eiskalt zu und hob den Ball über den zu weit aufgerückten Keeper Baumann zum 1:0 (40.

) ins Tor. Nach der Pause erwischten die Gäste einen Blitzstart: Der agile Jovic belohnte sich für eine starke Leistung mit dem 2:0 (siehe Bild links). Hoffenheim antwortete mit wütenden Angriffen, ohne jedoch zunächst ein Durchkommen gegen die dicht gestaffelte Eintracht-Defensive zu finden. Die letzte halbe Stunde der Partie wurde dann turbulent. Rebic (62.) vergab erst eine gute Chance und musste dann nach einem unnötigen Foul an der Mittellinie vom Feld. Hoffenheim warf alles nach vorne und hatte unter anderem durch einen schönen Hackentrick von Szalai (64.) und einen Distanzschuss von Demirbay (67.) gute Möglichkeiten. Der nach einer Stunde eingewechselte Nelson machte es kurz vor Schluss noch einmal spannend, ehe Trapp in der Nachspielzeit mit einer Glanztat gegen Demirbay das 2:2 verhinderte.