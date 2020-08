Der frühere Bundesliga-Trainer Peter Stöger wird Trainer des österreichischen Fußball-Erstligisten Austria Wien. Stöger, der seit einem Jahr Sportvorstand des Vereins ist, werde in der kommenden Saison gleichzeitig als Cheftrainer der ersten Mannschaft fungieren, teilte Austria Wien am Freitag mit. Stöger hatte in der Bundesliga zuletzt den 1. FC Köln und Borussia Dortmund trainiert. Dort lief sein Vertrag 2018 aus.