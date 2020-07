In Österreichs Bundesliga bleibt es auch nach dem Saisonende turbulent. Nach dem verlorenen Europa-League-Playoff gegen den TSV Hartberg ist bei Austria Wien Trainer Christian Ilzer zurückgetreten. Er wechselt zum zuletzt schwachen Liga-Sechsten Sturm Graz. Bei der Austria hat Sportvorstand Peter Stöger viele Kandidaten für Ilzers Nachfolge. Spekuliert wird über Manfred Schmid (früher Co-Trainer in Köln), den in Linz gefeuerten Valerien Ismael und Andreas Herzog, der als Israel-Trainer aufgehört hat. In Hartberg verlängert hat hingegen Trainer Markus Schopp, der auch als möglicher Ralf-Rangnick-Assistent beim AC Mailand gehandelt wurde. Zudem droht dem Bundesligisten SV Mattersburg das Aus - wegen eines Finanzskandals bei einer Regionalbank, die Klubsponsor war und vom SV-Präsidenten geleitet wurde. Bei einem Konkurs der Burgenländer bliebe Absteiger Wattens in der Bundesliga.