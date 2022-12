Interview von Felix Haselsteiner

Als Thomas Broich im Sommer 2010 zu Brisbane Roar in die australische A-League wechselte, wurde er dafür in Deutschland eher belächelt. Einige Jahre zuvor war sein Name noch neben Schweinsteiger und Podolski als Hoffnung des deutschen Fußballs genannt worden - und dann ein Wechsel ins ferne Australien? Doch den etwas anderen Weg zu gehen, lag Broich schon immer näher, wie man unter anderem in Aljoscha Pauses großartiger Langzeit-Dokumentation "Tom meets Zizou" sehen kann. 2011 erschien der Film über Broich, in den Jahren darauf wurde er mit Brisbane dreimal Meister, zweimal Spieler des Jahres und schließlich auch Spieler des Jahrzehnts in Australien. 2017 beendete der gebürtige Münchner seine aktive Karriere, kehrte nach Deutschland zurück und ist heute als WM-Experte in der ARD tätig. Australiens Achtelfinale gegen Argentinien am Samstag will er sich allerdings als Zuschauer anschauen, sagt Broich.