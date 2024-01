Von Barbara Klimke, Melbourne

Kurz winkte Alexander Zverev in die Runde, dann warf er beim Abschied aus der Halle seine Handtücher den Zuschauern auf der Tribüne zu und verschwand in den dunklen Katakomben der Rod-Laver-Arena. Wieder hat er das Finale der Australian Open verpasst, und im Vergleich zum ersten, ebenfalls verlorenen Halbfinale vor vier Jahren war dies eine noch bitterere Niederlage. "Frustrierend", sagte er, als er wenig später in der Pressekonferenz saß.