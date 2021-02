Struff scheitert überraschend in Runde eins

Jan-Lennard Struff verließ den Melbourne Park nach seinem "Katastrophen"-Spiel schwer geknickt. Die 30 Jahre alte deutsche Nummer zwei hätte nur allzu gerne darauf verzichtet, die ohnehin schon stark durchwachsene deutsche Bilanz bei den Australian Open noch weiter zu trüben.

"Ich bin mega enttäuscht", sagte Struff nach seiner 6:7 (2:7), 6:7 (5:7), 1:6-Niederlage gegen den Australier Christopher O'Connell - eine Formulierung, wie man sie schon so oft an den Anfangstagen des ersten Jahreshighlights von deutschen Profis gehört hat. Auch für Yannick Hanfmann kam am Dienstag das allerdings weniger überraschende Turnieraus mit einem 3:6, 3:6, 4:6 gegen den starken Russen Andrej Rublew.

Zuvor waren bei den Frauen schon Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Laura Siegemund gescheitert, einzig Mona Barthel (Neumünster) hatte am Dienstag noch die Chance, ein Zweitrundenticket zu ergattern. Bei den Männern war am Montag bereits Cedrik-Marcel Stebe an seiner Auftakthürde hängengeblieben, Alexander Zverev (Hamburg) und Dominik Koepfer (Furtwangen) schlugen ihre ersten Kontrahenten.

"Die Ausbeute ist nicht so schön", sagte Hanfmann nach seinem durchaus couragierten Auftritt gegen Rublew: "Ich glaube, dass wir auch schlechte Auslosungen hatten." Für den Karlsruher geht es jetzt noch im Doppel weiter. Er ersetzt den verletzten Andreas Mies und tritt mit French-Open-Champion Kevin Krawietz an.

Im Einzel geht es für die verbliebenen deutschen Herren am Mittwoch weiter. Zunächst steht für Koepfer am frühen Morgen ein Duell mit dem österreichischen US-Open-Sieger Dominic Thiem an. Danach, im zweiten Spiel der ab 7.00 Uhr MEZ beginnenden Nightsession, schlägt Zverev als klarer Favorit gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Maxime Cressy auf.

Diese Rolle hatte auch Struff inne - zumal er beim ATP Cup noch vor wenigen Tagen mit Milos Raonic (Kanada) und Dusan Lajovic (Serbien) zwei Profis der Top 30 geschlagen hatte und entsprechend hoffnungsvoll bei den Australian Open an den Start ging. "Ich hatte wirklich gehofft, dass ich den Schwung vom ATP Cup mitnehmen kann", sagte Struff: "Ich habe versucht, mich immer wieder aufzuraffen. Aber es war heute leider eine Katastrophe."

Nadal spaziert in Runde zwei

Rafael Nadal erreichte mit einem ungefährdeten Drei-Satz-Sieg die zweite Runde. Der Weltranglisten-Zweite, der wegen hartnäckiger Rückenbeschwerden auf einen Einsatz beim ATP Cup in der vergangenen Woche verzichtet hatte, gewann am Dienstag in Melbourne gegen den serbischen Tennisprofi Laslo Djere 6:3, 6:4, 6:1. Tags zuvor war der Ranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien ebenfalls souverän in die nächste Runde eingezogen.

Auch der russische Titel-Mitfavorit Daniil Medwedew entschied sein Auftaktmatch für sich. Der 24-Jährige ließ dem Kanadier Vasek Pospisil beim 6:2, 6:2, 6:4 keine Chance. Medwedew hatte mit dem russischen Team am Sonntag das Finale beim ATP Cup gegen Italien gewonnen. Mit dem Erfolg gegen Pospisil baute er seine Siegesserie auf 15 Matches aus. Medwedew hatte im vergangenen Jahr bei den ATP Finals der besten acht Profis der Saison den Titel geholt und gehört zu den Favoriten beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

"Ich habe heute einen guten Job gemacht, drei Sätze, das ist gut. Natürlich war es nicht die ideale Vorbereitung, aber ich schaue jetzt von Tag zu Tag", sagte Nadal im Siegerinterview auf dem Platz. Der 34 Jahre Spanier triumphierte bislang nur einmal 2009 bei den Australian Open. Sollte er in diesem Jahr den Titel holen, wäre er der Tennisprofi mit den meisten Grand-Slam-Siegen bei den Herren. Bislang haben Nadal und der in diesem Jahr fehlende Roger Federer je 20 Grand-Slam-Turniere gewonnen. Djokovic folgt mit 17 Titeln.

Asarenka mit Atemproblemen raus

Bei den Frauen schied die frühere Weltranglistenerste Viktoria Asarenka nach Atemproblemen aus. Im zweiten Satz musste sich die 31-Jährige aus Belarus minutenlang behandeln lassen und verlor schließlich 5:7, 4:6 gegen Jessica Pegula aus den USA. Mit der Turniersiegerin von 2012 und 2013 ist die erste Mitfavoritin bei dem Grand Slam ausgeschieden.

Über ihre gesundheitlichen Probleme wollte Asarenka nach dem Match nicht sprechen. Sie hatte wie die ebenfalls ausgeschiedene Angelique Kerber in der Turnier-Vorbereitung aufgrund eines Corona-Infektionsfalls auf ihrem Flug 14 Tage in strikter Quarantäne verbracht. "Ich wusste nicht wirklich, wie ich mich danach vorbereiten sollte", sagte Asarenka: "Ich bin sehr enttäuscht."

Titelverteidigerin Sofia Kenin hatte zuvor die zweite Runde erreicht. Die 22 Jahre alte US-Amerikanerin setzte sich zum Auftakt gegen die Lokalmatadorin Maddison Inglis mit 7:6, 6:4 durch. Bis zu Asarenkas Niederlage hatten sich die Favoritinnen bei dem ersten Highlight des Jahres schadlos gehalten. Auch US-Open-Champion Naomi Osaka (Japan) und die 23-malige Majorsiegerin Serena Williams (USA) meisterten bereits wie die Weltranglistenzweite Simona Halep (Rumänien) ihre Auftakthürden.