In ihrer ersten Pressekonferenz in Melbourne vor einigen Tagen machte die Russin Anastasia Potapowa klar, was es ihr bedeute, dass seit diesem Januar, nach ihrem Nationenwechsel, die österreichische Flagge hinter ihrem Namen prangt. „Als ich sie sah, bekam ich auf dem Platz eine Gänsehaut“, sagte die 24-Jährige, die in Saratow geboren und Nummer 55 der Tennis -Weltrangliste ist. „Ich spüre wirklich die Unterstützung der Leute. Ich bekomme viele Nachrichten von Österreichern. Ich bin sehr stolz darauf, dieses Land jetzt zu vertreten.“

Darja Kassatkina indes dürfte so schnell nicht gratulieren, die 28-Jährige ist verstimmt. Sehr sogar. Wegen Potapowa. Die hatte nämlich, als sie im Dezember ihren Schritt im Internet verkündete, 2026 für die Alpenrepublik anzutreten, Kassatkinas Erklärung von 2025, die damals vom russischen zum australischen Verband gewechselt war, einfach kopiert. Und nur das Wort „Australia“ gegen „Austria“ sowie eine Stadt ausgetauscht. „Ich liebe es, in Melbourne zu sein, und freue mich darauf, dort mein Zuhause zu schaffen“, schrieb Kassatkina. „Ich liebe es, in Wien zu sein, und freue mich darauf, dort mein zweites Zuhause zu schaffen“, schrieb Potapowa. Plagiatsjäger hätten ihre Freude.

Die Russin Darja Kassatkina spielt seit 2025 für Australien. (Foto: Izhar Khan/AFP)

Nun haben im Tennis schon diverse russische Profis ihrem Land den Rücken gekehrt, seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat sich die Zahl sogar deutlich erhöht. Allein 2025 schlossen sich Maria Timofejewa, Kamilla Rachimowa und Polina Kudermetowa dem usbekischen Verband an. Varvara Gracheva spielt seit 2023 für Frankreich. Kassatkina, French-Open-Halbfinalistin 2022, war der spektakulärste Fall, sie ist offen homosexuell, kritisch gegenüber der russischen Regierung und nahm viele Opfer für ihren Nationenwechsel in Kauf. Potapowa ließ ihre Beweggründe offen, warum sie sich von Russland abwendete, immerhin gibt es einen Bezug zu Österreich: Sie war von 2022 bis 2024 mit dem Profi Alexander Schewtschenko (spielt jetzt für Kasachstan) zusammen, kurz verheiratet und daher oft in Wien; Schewtschenko arbeitete bei Trainerlegende Günter Bresnik, der Potapowa half, den österreichischen Pass zu bekommen. Bei den Australian Open verteidigte Potapowa das Abkupfern ihrer Erklärung: „Ich finde daran nichts falsch, weil man es einfach in keiner besseren Art sagen kann“, erklärte sie, „das sind die perfekten Worte. Mein Team und ich haben diese Beschreibung gemocht, also haben wir sie so gewählt.“ Zudem sei sie mit Kassatkina befreundet. Gesagt hätte sie ihr trotzdem nichts. Also alles gut? Keinesfalls.

Kassatkina teilte beide Statements auf der Plattform X, ihres und Potapowas, und versah ihren Tweet mit einem Totenkopf-Emoji. Auf Youtube erklärte sie: „Es geht nicht einfach nur um den Rückzug von einem Turnier, in welchem Fall wir alle nahezu identische Erklärungen abgeben würden. Das hier ist anders. Das ist eine wichtige Geschichte.“ Pikanterweise spielten beide Anfang Januar in Brisbane gegeneinander, Kassatkina wollte etwas zu Potapowa sagen, fand das aber unangenehm und schwieg. Sie verlor dann. Bei den Australian Open scheiterte Kassatkina gleich an der Tschechin Nikola Bartunkova. Für Potapowa läuft es bestens in Melbourne. Sie besiegte in Runde zwei die Britin Emma Raducanu und durfte an diesem Freitag in der dritten Runde in der Rod Laver Arena gegen die Weltranglistenerste Arnya Sabalenka aus Belarus spielen – als stolze Spielerin aus Austria, wie man weiß. Sie wehrte sich tapfer und verlor nur äußerst knapp 6:7 (4), 6:7 (7).