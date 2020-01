Der Weltranglistenerste Rafael Nadal hat mit einem klaren Drei-Satz-Sieg die zweite Runde der Australian Open erreicht. Der Spanier ließ dem Melbourne-Debütanten Hugo Dellien aus Bolivien beim 6:2, 6:3, 6:0 keine Chance. Nadal trifft im Duell um den Drittrunden-Einzug am Donnerstag auf den Argentinier Federico Delbonis oder auf Joao Sousa aus Portugal.

Nadal hat in seiner Karriere 19 Grand Slams gewonnen, bei den Australian Open allerdings nur 2009 triumphiert. Im vergangenen Jahr hatte Nadal im Finale gegen den Serben Novak Djokovic verloren. Dellien nahm als erster Tennisprofi aus Bolivien an den Australian Open teil. "Für Bolivien ist mein Match gegen Nadal wie ein WM-Finale", sagte er vor dem Spiel.

Ebenfalls in der zweiten Runde steht Mitfavorit Dominic Thiem. Der Österreicher setzte sich klar in drei Durchgängen gegen den Franzosen Adrian Mannarino durch. Erfogreich ins Turnier gestartet ist auch der Australian-Open-Champion von 2014, Stan Wawrinka. Er tat sich beim 7:5, 6:7 (4:7), 6:4, 6:4 gegen Damir Dzumhur aus Bosnien und Herzegowina allerdings relativ schwer.

Der deutsche Außenseiter Cedrik-Marcel Stebe verpasste eine Überraschung. Der 29-Jährige aus Vaihingen verlor in fünf Sätzen gegen Benoit Paire 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:2), 0:6. Der Franzose ist beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Position 21 gesetzt.

"Es hat mich schon genervt, dass ich den ersten Satz nicht gemacht habe"

Der oft verletzte Stebe kämpfte sich nach einem 1:2-Satz-Rückstand in den entscheidenden Durchgang, gab diesen dann aber ohne einen Spielgewinn ab und unterlag in 3:19 Stunden. Beim Stande von 0:5 nahm der Deutsche noch eine Behandlungspause. "Ich habe seit zwei Tagen ein bisschen Probleme mit meinem Knie. Gegen Ende habe ich es wieder gemerkt", sagte Stebe. "Das hat mich ein bisschen aus der Ruhe gebracht, stark beeinträchtigt hat es mich nicht", sagte er und erklärte, er sei am Ende "ein bisschen platt" gewesen.

Vielmehr ärgerte sich der Weltranglisten-154., im ersten Satz eine 4:1-Führung noch verspielt zu haben. "Es hat mich schon genervt, dass ich den ersten Satz nicht gemacht habe. Es hätte anders laufen können, wenn ich den Sack zugemacht hätte", sagte er.

Stebe sollte ursprünglich bereits am Montag seine Erstrundenpartie bestreiten. Aufgrund des Regens war das Match wie zahlreiche andere Begegnungen jedoch verschoben worden. Insgesamt sind für den zweiten Turniertag acht Partien mit deutscher Beteiligung angesetzt, auch Angelique Kerber und Alexander Zverev greifen in der Nightsession erstmals ins Turniergeschehen ein. Sie spielen gegen Elisabetta Cocciaretto und Marco Cecchinato aus Italien.