Es passiert selten, dass Roger Federer sich im Ton vergreift. Kaum jemand kann sich auf dem Platz so schnell der Zuneigung seines Publikums versichern wie der große Charmeur des Welttennis. Am Dienstag in Melbourne jedoch hat der beredte, polyglotte Schweizer eine Linienrichterin mit einer Äußerung derart empört, dass diese sich bei der Stuhlschiedsrichterin beschwerte, was Federer prompt eine Verwarnung eintrug. Wegen "verbaler Entgleisung".

So etwas gilt im Tennis als schwere Regelübertretung, egal ob es sich um jemanden handelt, der sich als Gentleman versteht, oder um den letzten Straßenlümmel vom Außencourt. Es entspann sich eine kleine Debatte darüber, in welche Sprache er das verbotene "F"-Wort einbettete. Englisch? Schweizerdeutsch? "Ein Mix", klärte Federer später ironisch auf. Er habe nicht gewusst, dass "die Linienrichterin Mix spricht". Aber Fluch war es, zweifellos.

Gründe gab es zuhauf für den Kontrollverlust. 6:3, 2:6 und 0:3 lag Federer zu diesem Zeitpunkt in seinem Viertelfinalmatch gegen den US-Amerikaner Tennys Sandgren zurück. Er verschoss leichte Bälle reihenweise, vor allem mit der Vorhand, die er sonst präzise wie einen Laser zum Einsatz bringt. Auch der dritte Satz ging 2:6 verloren. Im vierten Satz hatte er insgesamt sieben Matchbälle gegen sich, die er nur dank Glück und gegnerischer Fehler abschmettern konnte. (Der Rekord abgewehrter Matchballe bei Grand Slams liegt übrigens bei neun). Und als er sich schließlich doch noch durchgewurstelt hatte - 7:6 (8) im Tiebreak, 6:3 im letzten Durchgang -, da räumte er am Hallenmikrofon ein: "Das habe ich nicht verdient."

Federer ist offenbar körperlich angeschlagen

Die Streuung der Bälle wirkte bedenklich. Noch erstaunlicher war die Tatsache, dass sie von Tennys Sandgren provoziert wurde, einem 28-Jährigen aus Gallatin/ Tennessee, der auf Platz 100 der Weltrangliste steht. Und damit außerhalb des Zirkels, in dem der 38-jährige Federer üblicherweise seine Tennisbekanntschaften macht. "Ich habe in meinem Leben schon viel Tennis gespielt, aber noch nie gegen Tennys", scherzte er vor der Premiere. Einmal nur, vor zwei Jahren, hatte Sandgren das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht, ebenfalls bei den Australian Open; und damals gab es vor allem Aufregung über eine Erklärung, die er öffentlich verlas, um dem Vorwurf zu entgegentreten, er vertrete politische Extremideen.

Federer hatte sich schon bei seiner Ankunft in Melbourne nicht zu den Favoriten gezählt, auch weil seine Hauptrivalen, der Serbe Novak Djokovic und der Spanier Rafael Nadal, sich zu Jahresbeginn mehr Spielpraxis erarbeitet hatten. Der Eindruck hat sich bislang nicht zerstreut: Schon in der dritten Runde lag er gegen den Australier John Millman im finalen Tiebreak 4:8 hinten und rettete sich glücklich noch 4:6, 7:6 (2), 6:4, 4:6, 7:6 (8) ins Ziel. Danach musste er einen Satzrückstand gegen den Ungarn Marton Fucsovics aufholen; nun einen 1:2-Satzrückstand gegen Sandgren. Und so stellte sich die Frage, ob er gegen Titelverteidiger Djokovic bestehen kann, der den Kanadier Milos Raonic 6:4, 6:3, 7:6 (1) bezwang und auf den er im Halbfinale am Donnerstag treffen wird.

Federer ist offenbar körperlich angeschlagen. Er hat am Dienstag die Physiotherapeuten auf den Court gerufen und sich von Schiedsrichterin Marijana Veljovic eine Auszeit wegen akuter Leistenbeschwerden genehmigen lassen. Als Verletzung wollte er das nicht deklariert wissen, eher als "Schmerz und Problem". Er hofft, dass es "nichts Schwerwiegendes" ist.