Australian Open:Zverev kämpft sich in Runde zwei

Zverev kämpft sich in Runde zwei

Zum Auftakt in Melbourne hat Alexander Zverev einige Schwierigkeiten. Gegen den peruanischen Tennisprofi Juan Pablo Varillas setzt er sich aber in fünf Sätzen knapp durch.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat mit Mühe eine Auftaktpleite bei den Australian Open verhindert. Der 25-Jährige gewann am Dienstag gegen den peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas nach einer höchst wechselhaften Leistung mit 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:3) und 6:4 und erreichte zum achten Mal in Folge in Melbourne die zweite Runde.

Dort trifft der Hamburger am Donnerstag auf den Franzosen Laurent Lokoli oder den US-Amerikaner Michael Mmoh. Auch hier hätte es Zverev schlimmer treffen können, denn am Dienstag sagte der Weltranglisten-50. David Goffin aus Belgien kurzfristig erkrankt ab. Für ihn rückte Mmoh als Lucky Loser nach. Zverev ist der erste deutsche Profi, der beim diesjährigen Hartplatz-Turnier die erste Runde übersteht.

Siebeneinhalb Monate nach seiner schweren Fußverletzung im French-Open-Halbfinale war Zverev die fehlende Spielpraxis deutlich anzumerken. Nach einem schwachen ersten Satz steigerte sich der Hamburger zwar, doch im dritten Durchgang kam es zu einem Bruch im Spiel der Weltranglisten-13., der den Sandplatz-Spezialisten Varillas mit Fehlern und Unkonzentriertheiten in die Partie zurückholte. Danach war Zverev als Kämpfer gefragt - und das nahm der Australian-Open-Halbfinalist von 2020 glänzend an. Nach 4:06 Stunden verwandelte er seinen zweiten Matchball.

Mehr als 35 Grad auf der Anlage in Melbourne

Zverev hatte Glück, dass sein Auftakt in der überdachten und klimatisierten Margaret Court Arena stattfand. Auf den Außenplätzen war der Spielbetrieb für rund drei Stunden unterbrochen, weil die offizielle "Hitze-Stress-Skala" gegen 14 Uhr (Ortszeit) die höchste Stufe erreicht hatte. Auf der Anlage des Melbourne Park wurden Temperaturen von mehr als 35 Grad gemessen.

Die Matches von Jan-Lennard Struff, Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria und Laura Siegemund waren allesamt auf Nebenplätzen angesetzt und verzögerten sich entsprechend. Struff schied nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs gegen den US-Amerikaner Tommy Paul in drei Sätzen aus. Zum Start des Hartplatz-Turniers am Montag waren alle sechs gestarteten deutschen Spieler gescheitert.

Murray schlägt Berrettini

Der britische Tennisspieler Andy Murray hat in einem packenden Auftaktduell gegen den einstigen Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini die zweite Runde der Australian Open erreicht. Der dreimalige Grand-Slam-Turniersieger setzte sich nach höchst unterhaltsamen 4:49 Stunden gegen den an Nummer 13 gesetzten Italiener mit 6:3, 6:3, 4:6, 6:7 (7:9) und 7:6 (10:6) durch.

"Ich habe in den vergangenen Monaten viel Arbeit investiert, um solche Matches zu spielen. Das zahlt sich jetzt aus", sagte der 35-jährige Murray, der seit 2019 mit einer künstlichen Hüfte auf der Tour spielt. Der fünfmalige Melbourne-Finalist und frühere Weltranglisten-Erste hatte seine Karriere zwischenzeitlich schon für beendet erklärt.