Australian OpenDie Türkin Sönmez schreibt Geschichte

„Es war wirklich unglaublich. Ich bin so dankbar dafür“: Zeynep Sönmez nach ihrem Zweitrundensieg.
„Es war wirklich unglaublich. Ich bin so dankbar dafür“: Zeynep Sönmez nach ihrem Zweitrundensieg. (Foto: Dar Yasin/AP/dpa)

Zeynep Sönmez erreicht als erste Frau ihres Landes die dritte Runde der Australian Open. Die türkische Gemeinde in Melbourne feiert sie derart ekstatisch, dass sie es selbst kaum glauben kann.

Von Gerald Kleffmann

Als der letzte Ball der Ungarin Anna Bondar einen Meter hinter die Grundlinie flog und feststand, dass Zeynep Sönmez wieder ein Kapitel Tennisgeschichte geschrieben hatte, gab es kaum ein Halten mehr auf den Tribünen von Court 7. Laute „Türkiye, Türkiye“-Rufe erschallten, jeder im Publikum, der eine rote Fahne besaß – und das war fast jeder zweite Zuschauer –, hielt sie hoch. Sönmez konnte ihr Glück kaum fassen, die Fernsehkameras fingen das gut ein. Zuerst zog sie ihre Kappe ins Gesicht. Sie winkte, sie faltete ihre Handflächen zu einer Dankesgeste und zeigte sie in alle Richtungen.  „Es war wirklich unglaublich. Ich bin so dankbar dafür. Ich habe mich auf dem Platz so wohlgefühlt“, sagte Sönmez, als sie zur Pressekonferenz gebeten wurde, auch ein Novum für sie, die 23-Jährige aus Istanbul. „Ich habe die Unterstützung gespürt und hatte das Gefühl, dass wir alle zusammen spielten.“

