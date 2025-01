Australian Open 2025:Wann spielt Zverev gegen Djokovic, und wo ist das Match im TV zu sehen?

Von Michael Schnippert

Alexander Zverev trifft im Halbfinale der Australian Open auf den Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic. Der Serbe ist zwar mit 37 Jahren nicht mehr der Jüngste, aber sein Sieg über Carlos Alcaraz hat einmal mehr gezeigt: mit dem Alles-Gewinner ist immer noch zu rechnen.

Wann läuft das Zverev-Match und wo sehe ich es im Fernsehen?

Drei Tage nach ihren gewonnenen Viertelfinalpartien stehen sich Alexander Zverev und Novak Djokovic am Freitag, 24. Januar, in der Rod-Laver-Arena gegenüber. Eurosport überträgt das Match live ab 4:30 Uhr.

Zeitplan der Australian Open am Freitag, 24. Januar

4:30 Uhr (MEZ): Novak Djokovic (SRB/7) - Alexander Zverev (GER/2)

9:30 (MEZ): Jannik Sinner (ITA/1) - Ben Shelton (USA/21)

Zverev gut wie nie, Djokovic hat etwas nachzuholen

Für Zverev ist es der nächste Versuch, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Gegen Djokovic hat er bereits 2021 im Viertelfinale der Australian Open gespielt – und nach großem Kampf in vier Sätzen verloren.

Zurzeit spielt Zverev wieder so gut wie vor seiner Verletzung bei den French Open 2022, er steht auf Platz zwei in der Weltrangliste und gewann 2024 so viele Partien auf der Profitour wie nie zuvor. In Melbourne stand er insgesamt nur rund zwölf Stunden auf dem Platz, so viel Kraft sparte er selten bis zum Halbfinale. Einzig gegen Tommy Paul im Viertelfinale musste er länger als drei Stunden spielen.

Djokovic hingegen spielte etwa 15 Stunden, musste sich – wie häufig bei Grand-Slam-Turnieren – mehrmals behandeln lassen und schaffte es nach den Pausen, zur Dominanz zu finden. Auch gegen Carlos Alcaraz lief es für ihn erst nach zwei Schmerztabletten besser. Der Serbe erlebte 2024 eine für ihn durchwachsene Saison und gewann nur ein einziges Turnier. Das hatte aber eine besondere Bedeutung, denn der Sieg bei Olympia und die Goldmedaille war der letzte Erfolg, der ihm in seiner Titelsammlung noch fehlte. In diesem Jahr greift Djokovic nach dem 25. Grand Slam, er wäre damit bei Männern wie Frauen der erfolgreichste Tennisspieler.

Direkter Vergleich zwischen Zverev und Djokovic

Der direkte Vergleich der beiden spricht klar für Djokovic. Der ehemalige Weltranglistenerste gewann acht der zwölf Duelle, darunter bislang alle bei Grand-Slam-Turnieren, bei denen Best-of-five-Matches gespielt werden.