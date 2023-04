Einen wie ihn könnten die deutschen Basketballer durchaus gebrauchen: NBA-Profi Austin Reaves, Teamkollege von Dennis Schröder bei den LA Lakers, zeigt derzeit in den Playoffs starke Auftritte. Schon länger halten sich Gerüchte, dass der Flügelspieler wegen seiner deutschen Großmutter auch eine Option für die Auswahl des Deutschen Basketballbundes (DBB) wäre. Doch trotz der anstehenden Weltmeisterschaft scheint es derzeit keinen Kontakt zu dem 24-Jährigen zu geben.

"Ich habe Austin per SMS kontaktiert und ihn angerufen, aber keine Antwort erhalten", sagte Bundestrainer Gordon Herbert in einem Interview auf der DBB-Webseite. Obwohl es zuvor eine Annäherung gegeben hatte und der Spieler seine Bereitschaft erklärt hatte, ist Reaves in der laufenden NBA-Saison offenbar zu beschäftigt. Er befindet er sich in seinem letzten Vertragsjahr und bemüht sich im Sommer um einen neuen Millionenkontrakt.

Sollte Bundestrainer Herbert ihn für die WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) nominieren, müsste allerdings Nick Weiler-Babb weichen. Denn im Kader darf sich nur ein Akteur mit dem Status eines sogenannten naturalisierten Spielers befinden. Der gebürtige Amerikaner Weiler-Babb war im Vorjahr eingebürgert worden und spielte bei der Heim-EM für Deutschland.