Die deutsche Fußball -Nationalmannschaft hat in der Qualifikation zur WM 2026 in beiden noch möglichen Konstellationen machbare Aufgaben erwischt. Die DFB-Auswahl spielt auf dem Weg zur Endrunde in Amerika entweder gegen die Slowakei, Nordirland und Luxemburg – oder gegen Norwegen, Israel, Estland und die Republik Moldau.

Ausschlaggebend ist das deutsche Abschneiden im Viertelfinale der Nations League. Gewinnt Deutschland die K.-o.-Runde gegen Italien am 20. und 23. März, wird die Nationalmannschaft in die Gruppe A mit der Slowakei einsortiert. Als Verlierer im Nations-League-Viertelfinale wären die Nationen um Norwegen mit Stürmer Erling Haaland in der Gruppe I die Gegner. Das ergab die Auslosung der Qualifikation in Zürich.

Hintergrund ist, dass die Viertelfinalsieger im Juni das Nations-League-Finalturnier spielen und keine Zeit für zusätzliche Spiele in der WM-Qualifikation haben. In dieser treten insgesamt 54 Nationen in zwölf Gruppen an. Die Gruppensieger sind direkt für das Mega-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada mit 48 Teilnehmern qualifiziert. Die Gruppenzweiten spielen Playoffs um vier weitere WM-Plätze mit den vier am besten platzierten und bisher nicht qualifizierten Gruppensiegern der Nations League.

Die Gruppen in der Übersicht:

Gruppe A

Gewinner Deutschland/Italien

Slowakei

Nordirland

Luxemburg

Gruppe B

Schweiz

Schweden

Slowenien

Kosovo

Gruppe C

Verlierer Portugal/Dänemark

Griechenland

Schottland

Belarus

Gruppe D

Gewinner Frankreich/Kroatien

Ukraine

Island

Aserbaidschan

Gruppe E

Gewinner Spanien/Niederlande

Türkei

Georgien

Bulgarien

Gruppe F

Gewinner Portugal/Dänemark

Ungarn

Irland

Armenien

Gruppe G

Verlierer Spanien/Niederlande

Polen

Finnland

Litauen

Malta

Gruppe H

Österreich

Rumänien

Bosnien und Herzegowina

Zypern

San Marino

Gruppe I

Verlierer Deutschland/Italien

Norwegen

Israel

Estland

Moldau

Gruppe J

Belgien

Wales

Nordmazedonien

Kasachstan

Liechtenstein

Gruppe K

England

Serbien

Albanien

Lettland

Andorra

Gruppe L