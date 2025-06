Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München startet den Angriff auf den ersten Pokalsieg seit 2020 mit einem Gastspiel bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntag. Die erste Pokalrunde findet vom 15. bis zum 18. August statt. Doch weil Meister Bayern und Titelverteidiger VfB Stuttgart an diesem Wochenende im Franz-Beckenbauer-Supercup spielen, treten diese beiden Klubs erst am 26. und 27. August an. Stuttgart bekommt es in der ersten Runde mit Zweitligist und Traditionsverein Eintracht Braunschweig zu tun.