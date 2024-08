Im neuen Format der Champions League kommt es zu seinem Wiedersehen zwischen Hansi Flick und dem FC Bayern. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco. Der Wettbewerb wird in einem neuen Format ausgespielt, statt verschiedener Gruppen spielen alle 36 Klubs in einer großen Liga gegen acht verschiedene Gegner, Hin- und Rückspiel gibt es in der Ligaphase noch nicht. Das genaue Format ist hier ausführlich erklärt.