Die deutschen Basketballerinnen haben bei der Heim-WM in Berlin eine lösbare Vorrundengruppe erwischt. Das Team von Bundestrainer Olaf Lange bekommt es bei der Weltmeisterschaft vom 4. bis 13. September zunächst mit Spanien, Japan und Mali zu tun. Das ergab die Auslosung im Kraftwerk in Berlin. Ausgetragen werden die Partien in der Berlin Arena und der Max-Schmeling-Halle. Die Lose wurden von der australischen Basketball -Legende Lauren Jackson, dem ehemaligen deutschen Handball-Star Stefan Kretzschmar und der deutschen Breakdance-Meisterin Jilou gezogen.

Das deutsche Team will bei seiner ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren um die Medaillen mitspielen. In Satou und Nyara Sabally, Leonie Fiebich, Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner sind aktuell gleich fünf Spielerinnen in den USA in der WNBA aktiv. So gut war eine deutsche Auswahl noch nie besetzt.

Nowitzki traut deutschem Team viel zu

Auch Dirk Nowitzki, der bei der Veranstaltung als erst zweiter Deutscher nach Detlef Schrempf in die Hall of Fame des Weltverbandes Fiba aufgenommen wurde, traut dem deutschen Team eine gute Rolle zu. „Ziel muss auf jeden Fall das Viertelfinale sein. Und dann muss man schauen, wie sie im Turnier stehen. Ich glaube, sie müssen sich auf keinen Fall verstecken“, sagte Nowitzki vor der Auslosung. „Wenn sie sich ein bisschen tragen lassen von der Euphorie, dann kann da schon mehr gehen.“

Die vier Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Zweiten und Dritten spielen in einer vorgeschalteten K.o.-Runde die weiteren vier Viertelfinallisten aus. Das Interesse an der Heim-Weltmeisterschaft ist auf jeden Fall groß. Nach Angaben des Deutschen Basketball Bundes wurden für die Partien bereits mehr als 76.000 Tickets verkauft. Vor allem die Tickets für das Final-Wochenende am 12. und 13. September sind begehrt. Mehr als 80 Prozent der Eintrittskarten für die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Endspiel sind bereits vergriffen.

Der Beste kam zum Schluss: Am Ende eines feierlichen Abends betrat Dirk Nowitzki die Bühne des Berliner Kraftwerks unter lautem Applaus. „Ich bin froh, hier zu sein. Es ist eine absolute Ehre“, sagte Nowitzki in seiner Dankesrede bei der Zeremonie am Dienstagabend in der Hauptstadt. In seiner Ansprache, bei der der Teleprompter zeitweise versagte und Nowitzki vom Handy ablesen musste, dankte er unter anderem seinem Vater Jörg-Werner und seiner Mutter Helga, die wie Schwester Silke und Mentor Holger Geschwindner im Publikum weilten: „Ihr wart die besten Eltern, die man sich vorstellen kann.“

Diesmal ging es nicht um seine Heldentaten in Übersee, wo er 2011 mit den Dallas Mavericks den NBA-Titel gewonnen hatte. Nowitzkis Vermächtnis sind ebenso all die internationalen Erfolge mit der deutschen Nationalmannschaft: WM-Bronze 2002, EM-Silber 2005, wertvollster Spieler bei beiden Turnieren. Und natürlich die Olympiateilnahme 2008 in Peking als deutscher Fahnenträger.



„Dirk ist ein extrem guter Sportler, der alles erreicht hat, was man erreichen kann. Er ist immer auf dem Boden geblieben, ein feiner Kerl und ein guter Freund“, schwärmte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Nowitzki, so Weiss weiter, sei „ein absoluter Leuchtturm im Basketball“.