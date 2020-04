Trainer José Mourinho von Tottenham Hotspur hat sich dafür entschuldigt, dass er sich trotz der rasant ausbreitenden Coronavirus-Pandemie in England nicht an die vorgeschriebene Abstandsregel gehalten hat. "Ich akzeptiere, dass mein Handeln nicht im Einklang mit den Regierungsempfehlungen stand und wir nur Kontakt zu Mitgliedern aus dem eigenen Haushalts haben dürfen", erklärte Mourinho, 57. Zuvor waren Aufnahmen des Portugiesen mit drei Tottenham-Profis aufgetaucht. Darauf war zu sehen, wie sie in einem Londoner Park trainierten und dabei die Regeln missachteten. In England ist Sporttreiben im Freien mit maximal einer weiteren Person erlaubt, der Sicherheitsabstand beträgt zwei Meter. Zudem waren in den sozialen Medien Aufnahmen von Spurs-Spielern beim Lauftraining in Umlauf, auch sie hielten den Mindestabstand nicht ein.