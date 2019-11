Michael Schumachers legendärer Ferrari F2002 wird im Rahmen des Formel-1-Saisonfinales in Abu Dhabi versteigert. Das Auktionshaus Sotheby's rechnet mit einem Kaufpreis für den früheren Rennwagen des Rekordweltmeisters zwischen fünf und sieben Millionen Euro. In dem Chassis gelangen drei Grand-Prix-Siege, Schumacher feierte 2002 seinen fünften WM-Titel. Neben weiteren Autos kommt auch ein Benetton B192 unter den Hammer, in dem der Kerpener 1992 seine erste komplette Formel-1-Saison bestritten hat. Die Wagen waren nie Eigentum des siebenmaligen Formel-1-Champions, er fuhr sie nur. Die Auktion startet am Samstag. Der 50-Jährige erholt sich weiter von den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas, das er sich 2013 bei einem Skiunfall zugezogen hat.