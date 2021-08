Nach dem frustrierenden 1:4 gegen Leverkusen wartet ein ambitioniertes Programm auf den FC Augsburg. Für Zuversicht sorgt weniger der Blick in die Zukunft als die Erinnerung an die Vergangenheit.

Von Maik Rosner, Augsburg/München

Wirklich viel ließ sich zunächst nicht finden, um die akut vermasselte Laune aufzuhellen. Auch der Blick nach vorne erwies sich als wenig hilfreich. Hoffnungsstiftend war die Ansicht der anstehenden Agenda jedenfalls nicht für all jene, die es mit dem FC Augsburg halten. Dem 1:4 (1:2) gegen Bayer Leverkusen und der Länderspielpause folgen die Aufgaben bei Union Berlin, gegen Mönchengladbach, in Freiburg und in Dortmund, ehe die Bundesliga erneut unterbrochen wird.

Nach den jüngsten Eindrücken ist dieses Programm aus Sicht des FCA eher keines, für das viele Punkte einkalkuliert werden können - jedenfalls nicht nach jenem Spiel am Samstag, nach dem die Augsburger arg frustriert abtraten. "Wir haben jetzt zwei Scheißwochen", sagte Torwart Rafal Gikiewicz gewohnt unverblümt. Die schlechte Nachricht aus Sicht der Augsburger: Viel spricht gerade nicht dafür, dass die Wochen danach grundlegend besser ausfallen.

Hinter ihnen liegen nun zwei Heimspiele ähnlichen Musters und ein schwer erkämpftes 0:0 in Frankfurt, bei dem die Augsburger fast ausschließlich damit beschäftigt waren, Tore zu verhindern. Zu Hause gegen Hoffenheim (0:4) und Leverkusen hatte sich der FCA zwar darum bemüht, selbst Tore zu erzielen. Gegen Hoffenheim wollte das überhaupt nicht gelingen. Gegen Leverkusen klappte es zwar deutlich besser, allerdings in zwei von drei Fällen auf der falschen Seite, was das Entsetzen noch verstärkte. Bei Gikiewicz kam die Fassungslosigkeit besonders deutlich zum Ausdruck, als er die ersten 45 Minuten zusammenfasste: "Wir schießen bis zur Halbzeit drei Tore und verlieren 1:2."

Acht Gegentore in zwei Heimspielen, nicht nur Gikiewicz findet: "Das sieht nicht gut aus."

Die beiden Eigentore von Iago mit einem ungewollten Lupfer (3.) und von Florian Niederlechner mit einem ähnlich sehenswerten Flugkopfball (14.) zum 0:2 mussten ihnen vorkommen, als sei der Fußballgott zynisch gestimmt. Zwar profitierte Niederlechner von der dritten Slapstick-Einlage des Nachmittags, als Leverkusens Linksverteidiger Mitchel Bakker seinem Torwart Lukas Hradecky den Ball durch die Beine stupste und der Ball nach Niederlechners Grätsche ins Tor trudelte (30.). Wie schon gegen Hoffenheim lief der FCA danach an, und diesmal hatte er sogar einige nennenswerte Torchancen. Gegen Ende aber brach die Mannschaft wieder auseinander und konnte von Glück sagen, dass es bei den weiteren Gegentoren von Patrik Schick (75.) und Florian Wirtz (81.) geblieben war. Am Ende stand jene Erkenntnis von André Hahn, die aus Augsburger Sicht wie ein schlechter Scherz klingen musste: "Wir hauen uns die Tore selbst rein und treffen vorne nicht."

Viel war erzählt mit den Kuriositäten aus dem 21. Ligaspiel gegen Leverkusen ohne Sieg über den Kontrast zwischen dem Tabellenführer und dem Vorletzten. Die Gäste agierten kühl und präzise, beim FCA dagegen ging auch gedanklich einiges daneben. "Das war wie ein Schlussstrich vom Kopf her", sagte Felix Uduokhai über das 1:3 und die umgehend erlahmte Gegenwehr. Danach habe man zu sehr aufgemacht und das 1:4 "naiv" kassiert, kritisierte der Innenverteidiger. Er mahnte in bemerkenswerter Deutlichkeit an, "grundlegende Dinge" zu besprechen. Acht Gegentore in zwei Heimspielen stehen zu Buche, und nicht nur Gikiewicz fand: "Das sieht nicht gut aus."

Aus Sicht der Augsburger ließ sich der Tag erst mit einigem Abstand unter dem Motto Pleiten, Pech und Hoffnung zusammenfassen, wenn man so will. Nicht der Blick nach vorne sorgte dabei in erster Linie für Zuversicht, sondern der in die eigene Vergangenheit. In der ersten Saison mit Trainer Markus Weinzierl hatten sie beim FCA ähnlich bedient dagestanden nach den ersten drei Ligaspielen. Der Ertrag von einem Punkt und 1:5 Toren unterschied sich 2012 nicht wesentlich vom aktuellen mit einem Zähler und 1:8 Toren. Vor neun Jahren wurde die Situation sogar noch brenzliger: Nach dem fünften Spieltag und einem 1:3 gegen Leverkusen waren die Augsburger mit einem Punkt und 2:10-Toren Tabellenletzter. Am Ende blieben sie mit Weinzierl in der Liga, ehe sie 2016 gemeinsam durch die Europa League tourten.

Beim FCA wissen sie, dass sich daraus für die aktuelle Situation und Mannschaft so gut wie nichts ableiten lässt. Außer eben jener Hoffnung und Zuversicht, die sie nun brauchen werden, um sich in die Saison zu arbeiten. Weinzierl hat sich jedenfalls vorgenommen, nicht hektisch zu werden, und Anlass zu Optimismus erkannte er immerhin im Engagement seiner Belegschaft. Womöglich kann er zudem in Kürze noch Verstärkung begrüßen. Stefan Reuter stellte in Aussicht, auf dem Transfermarkt tätig zu werden. "Wir werden sehr wach sein", kündigte der Geschäftsführer an. Das klang fast wie ein Auftrag über die Transferfrist am Dienstag und über sein Ressort hinaus.