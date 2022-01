Es war zu befürchten, am Freitagnachmittag ist es offiziell geworden: Die Augsburger Panther können ihre anstehenden Partien in der Deutschen Eishockey Liga gegen Iserlohn nicht austragen. Die Partien am Sonntags auswärts und am Dienstag in Augsburg wurden abgesagt. Die seit geraumer Zeit in Corona-Zwangspause befindlichen Roosters haben gemäß Liga-Spielordnung weiterhin keine spielfähige Mannschaft.