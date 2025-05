Der langjährige NHL-Trainer Bill Peters wird neuer Chefcoach der Augsburger Panther. Das gab der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag bekannt. Der Kanadier Peters war in seiner Karriere unter anderem schon als Trainer bei den NHL-Klubs Carolina Hurricanes und Calgary Flames tätig, zudem führte er die kanadische Nationalmannschaft 2016 als Headcoach zu WM-Gold.Peters habe in seiner Karriere „erfolgreich mit Top-Spielern gearbeitet und dabei auch junge Talente weiterentwickelt“, sagte Augsburgs Sportdirektor Larry Mitchell: „Von seiner Expertise werden alle in unserem Klub profitieren.“ Peters tritt in Augsburg die Nachfolge von Mitchell an. Dieser hatte Augsburg in der vergangenen Saison noch als Trainer zum Klassenerhalt geführt, danach aber angekündigt, sich wieder ausschließlich auf die Arbeit als Sportdirektor zu konzentrieren.