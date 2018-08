25. August 2018, 22:04 Uhr Augsburger Auswärtssieg Der Älteste und die zu Jugendlichen

Friedhelm Funkel ist mit Fortuna Düsseldorf zurück in der Bundesliga, doch seine Mannschaft verteidigt zweimal naiv gegen souveräne Augsburger. Das Spiel zeigt, warum es eine schwere Saison für den Aufsteiger wird.

Von Sebastian Fischer , Düsseldorf

Das Stadion in Düsseldorf ist vorsorglich für verhaltene Stimmung gebaut worden. Die Sitze der Arena sind bunt eingefärbt, so fällt es auf den ersten Blick nicht auf, wenn sie leer bleiben. Am Samstag, als Fortuna Düsseldorf erstmals seit 2013 wieder in der Bundesliga spielte, war das nützlich. Der Klub hatte sich Fußball-Euphorie in der Stadt gewünscht, ausverkaufte Eintrittskarten zum Auftakt gegen den FC Augsburg. Das klappte nicht. Es kamen rund 42 000 von möglichen 54 600 Menschen. Nicht nur deshalb zeigte das Spiel, das Düsseldorf 1:2 (1:0) verlor, dass es eine schwere Saison wird für den Aufsteiger.

"Ich glaube, dass wir gezeigt haben, dass wir in der Bundesliga mithalten können", sagte Trainer Friedhelm Funkel. Doch dann ergänzte er: "Das wollen wir in den nächsten Wochen beweisen." Der Beweis steht noch aus.

Funkel, 64, durch den Aufstieg wieder der älteste Trainer der Liga, trägt den bekanntesten Namen bei der Fortuna. Die Mannschaft setzt sich eher aus Namenlosen zusammen, der Spieleretat ist mit 30 Millionen Euro vergleichsweise klein. Für viele Spieler ist es ihre erste Saison als Erstliga-Stammkraft. Der bekannteste und teuerste Zugang, Marvin Ducksch, der für rund zwei Millionen Euro kam, schoss seine Tore bislang in der zweiten Liga. Und am ersten Spieltag saß er draußen. Rouwen Hennings, der an Ducksch' Stelle als einzige Spitze auflief, sagte hinterher: "Es war klar, dass wir in der Liga nicht Chance um Chance herausspielen." Düsseldorf hatte sich allerdings zunächst gar keine Chance erspielt.

Wahrscheinlich kann es wenig bessere Gegner am ersten Spieltag zur Eingewöhnung geben als den FC Augsburg. Der Vorjahres-Zwölfte spielt den für die Liga charakteristischen Umschaltfußball, hat wenig herausragende Fußballer, aber dafür einige erfahrene. Zum Beispiel Daniel Baier, 34, im zentralen Mittelfeld. Augsburgs Kapitän ließen die Düsseldorfer zu Beginn sehr ungestört das Spiel organisieren, und so hatten die Gäste in den ersten zwanzig Minuten mehrere Gelegenheiten zur Führung. Allein zwei ließ Stürmer Marco Richter ungenutzt.

In der zweiten Halbzeit entwickeln die Düsseldorfer kaum noch Torgefahr

Augsburg ist allerdings auch deshalb ein repräsentativer Bundesligist, weil die Mannschaft nicht fehlerlos spielt. Nach 39 Minuten kam Fortunas Matthias Zimmermann am gegnerischen Strafraum an den Ball, er bekam ihn freundlicherweise von Augsburgs Torhüter Fabian Giefer und Linksverteidiger Philipp Max überlassen. Giefer, bei der letzten Düsseldorfer Bundesligasaison 2013 noch im Tor der Fortuna, ist seit Freitag Stammtorhüter in Augsburg. Manuel Baum hatte sich als letzter aller 18 Bundesligatrainer für eine Nummer eins entschieden, für Giefer anstelle von Andreas Luthe. Beide waren in der vergangenen Saison Ersatz hinter dem nach Dortmund gewechselten Marwin Hitz gewesen. "Eine reine Bauchentscheidung", sagte Baum.

So etwas wie eine Bauchentscheidung traf auch Giefer, als er den Ball Philipp Max in den Fuß spielte, womit dieser am Strafraumrand gar nicht rechnete und ihn nicht richtig verarbeitete. Zimmermann gewann den anschließenden Zweikampf und passte in die Mitte. Am hinteren Pfosten stand, in seinem ersten Bundesligaspiel, der Belgier Benito Raman. Er drückte den Ball über die Linie. Und dann war plötzlich richtig gute Stimmung in Düsseldorf, den stummen bunten Sitzen zum Trotz. Es war diese Phase, die Düsseldorfs Torhüter Michael Rensing zum Fazit bewegte: "Wir sind mit Sicherheit konkurrenzfähig." Rensing hatte übrigens in diesem Kalenderjahr nach einem Rippenbruch 2017 bislang nur vier Spiele in der Regionalliga West bestritten.

Vielleicht war es die mangelnde Bundesliga-Praxis, jedenfalls entwickelten die Düsseldorfer in der zweiten Halbzeit kaum noch Torgefahr und verteidigten zweimal nachsichtig. Nach 57 Minuten traf Martin Hinteregger mit einem Kopfball, nach 76 Minuten Zugang André Hahn. Zu den spielentscheidenden Situationen sagte Funkel: "Die kann man und muss man einfach besser verteidigen."

So augenscheinlich wie die naive Verteidigung war trotz des großen Engagements auch Düsseldorfs Machtlosigkeit, auf den Rückstand zu antworten. Richtige Torchancen hatte die Fortuna nicht mehr. Ducksch, spät eingewechselt, spielte während des letzten Angriffsversuchs einen schlimmen Fehlpass. Und so war es Funkel, der am meisten versuchte: indem er mit ausgestreckten Armen Handelfmeter oder zumindest Videobeweise forderte, natürlich vergeblich.

Aber es ist ja eine schöne Geschichte, dass die Liga diesen so nett brummenden Rheinländer noch mal zurück hat, nachdem er vor acht Jahren das letzte Mal da war und abstieg, damals mit Hertha BSC. Nach dem Spiel setzte er sich ins Auto, um mal wieder im ZDF-Sportstudio vorbeizuschauen. Er sei lange nicht mehr da gewesen, sagte Funkel. Werbung kann ja nicht schaden, wenn man das Stadion füllen will.