"Sie werden gesucht!", sagte eine Ordnerin vom SC Paderborn brüsk zu Stefan Reuter, kaum dass der Sportdirektor des FC Augsburg am Samstag eine Stunde vor Spielbeginn das Foyer der Paderborner Arena betreten hatte. Reuter schaute erschreckt, so als fürchte er, dass sich irgendeine Sünde aus seiner Kindheit doch noch rächen würde. Es ging allerdings nur darum, dass der Fußball-Weltmeister von 1990 auf einem überdimensionalen Ball unterschreiben sollte. Die Paderborner nutzen ihr Bundesliga-Gastspiel, um namhafte Arena-Gäste einen Ball signieren zu lassen, den sie dann für einen guten Zweck versteigern.

Auch die Augsburger sammeln zurzeit für einen guten Zweck, sie sammeln Punkte für den Klassenerhalt. Der Samstag war dafür ein erfolgreicher, aber auch kein so richtig überzeugender Tag. "Wichtig war der Dreier, für solche Spiele kriegt man keinen Schönheitspreis", sagte nach dem Spiel der Trainer Martin Schmidt, der zuletzt in die Kritik geraten war. Erstmals seit April haben die Augsburger mit dem 1:0 (1:0)-Erfolg wieder ein Auswärtsspiel gewonnen. Und Schmidt hatte Recht: Augsburg konnte zwar nicht glänzen, aber drei Punkte gab es dafür trotzdem.

Eine zweite Mauer hinter der Mauer erhitzt die Gemüter

Bezeichnend: Entscheidend für den Sieg war letztlich ein Standard, ein 25-Meter-Freistoß von Philipp Max in der 41. Minute. Aber um diesen Freistoß gab es hinterher heftige Diskussionen, weil sich zwei Augsburger nahe hinter die Paderborner Mauer gestellt hatten, obwohl dafür nach neuem Reglement bestimmte Einschränkungen gibt. Der Schiedsrichter Marco Fritz verteidigte den gegebenen Treffer hinterher. Er sagte: "Es sind für mich eigentlich zwei Mauern, zwei Spieler stehen versetzt hinter der Hauptmauer - dort dürfen sich die Augsburger Spieler aufhalten, weil die Regel erst ab drei Spielern gilt, und diese Entscheidung muss von mir auf dem Platz getroffen werden, da darf der Videoassistent nicht eingreifen." Den Paderborner Trainer Steffen Baumgart ärgerte das. Er schimpfte: "Das war ein Tor, das es meines Erachtens nicht geben darf." Und weiter: Er frage sich langsam, "ob die die Leute verarschen wollen. Das ist das, was mich stört". Augsburger Trainer Schmidt fand: "Es ist halt schwer zu überprüfen."

Dass die vermeintliche Krise beim FC Augsburg zuvor so schlimm gar nicht hatte sein können, glaubte man auch daran zu erkennen, dass Schmidt die Startelf aus der Vorwoche, die 2:3 gegen Schalke verloren hatte, nur auf einer einzigen Position änderte: er setzte Stephan Lichtsteiner auf die Bank und brachte als Rechtsverteidiger jenen Raphael Framberger, der in der 5. Minute gleich einen Elfmeter verursachte, weil er den Stürmer Streli Mamba im Strafraum zu Fall brachte. Das hätte schief gehen können, wenn Paderborns Kapitän Klaus Gjasula den Elfmeter in der 7. Minute nicht derart schwach geschossen hätte, dass der Torwart Tomas Koubek ihn ganz gut parieren konnte. Paderborn war eine halbe Stunde lang aktiver, konnte aber kaum Chancen herausspielen. In der 30. Minute hatte Florian Niederlechner auf der anderen Seite zwei gute Chancen, schloss aber schwach ab. Es bedurfte in der 41. Minute also des umstrittenen Freistoßes, um in Führung zu gehen. Max zirkelte den Ball mit dem linken Fuß ins rechte Eck.

Dann war Pause, aber mehr als dieser Freistoß sollte nicht mehr kommen vom FC Augsburg. Zwei harmlose Schüsse von Ruben Vargas und Marco Richter brachten die Bayern noch zustande, ansonsten gehört die zweite Hälfte den Ostwestfalen, die Augsburg immer wieder in Verlegenheit, aber nicht um den Sieg brachten. Es war letztlich nur der Abschlussschwäche der Gastgeber zu verdanken, dass die allenfalls solide verteidigenden Augsburger drei Punkte mitnahmen. Niederlechner gestand, dass man "zu viele Chancen vergeben" habe, lobte aber explizit die Defensivarbeit. "Genau so muss man gegen den Ball arbeiten", sagte er. Für Trainer Schmidt war der Sieg die Bestätigung für eine "positive Entwicklung" schon in den Spielen zuvor. Die Lage sei "misslich" gewesen. Durch den Sieg verbesserten sich die Augsburger auf den viertletzten Platz, verließen also die Abstiegsränge. Und in Paderborn freuen sie sich wenigstens über die Unterschrift des Weltmeisters Stefan Reuter auf dem großen Ball in ihrem Foyer.