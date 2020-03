Ein letzter Gruß: Martin Schmidt beim Dank in die FCA-Fankurve nach dem Spiel in München am Sonntag - tags darauf hat sich der Verein von ihm getrennt.

Am Sonntagabend ging der Trainer Martin Schmidt noch recht zufrieden nach Hause, "mit einem kleinen Lob", einem "Schulterklopfer" und "ein wenig Rückenwind". So sagte er es jedenfalls in der Pressekonferenz nach dem 0:2 des FC Augsburg beim FC Bayern. Zwar handelte es sich dabei um die dritte Niederlage in Serie für seine Mannschaft, und der letzte Augsburger Sieg in der Bundesliga liegt inzwischen schon mehr als einen Monat zurück. Doch dass es mit einem Erfolg beim deutschen Meister klappt, damit hatte in Augsburg niemand gerechnet. Und so nutzte Schmidt eine seiner liebsten Metaphern, um die Herausforderungen für die kommenden Wochen zu beschreiben: Nun stünden die Spiele an, "wo wir den Fuß reinkriegen werden und auch müssen".

Den Fuß reinkriegen, zu bremsen, also alles zu versuchen, um wieder Erfolg zu haben, das haben sie beim FC Augsburg allerdings etwas anders interpretiert als Schmidt. Seit Montag ist er nicht mehr Trainer, sondern freigestellt. "Aufgrund der Bilanz von lediglich vier Punkten aus neun Begegnungen sind wir zu der Überzeugung gekommen, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen", wird Sportgeschäftsführer Stefan Reuter in einer Mitteilung des Klubs zitiert. Das Ziel Klassenerhalt sei gefährdet.

In München hatte der FCA, aktuell Tabellenvierzehnter und Letzter der Rückrundentabelle, allerdings nicht unbedingt wie eine Mannschaft gewirkt, die sich im freien Fall auf die zweite Liga zubewegt. In der Schlussphase hatte Stürmer Florian Niederlechner gar die große Chance zum 1:1 vergeben. Hinterher sagte er, dass der Matchplan genau aufgegangen wäre, hätte er das Tor geschossen. Und auch Schmidts Entschluss, den bisherigen Stammtorhüter Tomas Koubek, der in 23 Spielen 49 Gegentore kassierte und so gut wie nie wie ein sicherer Rückhalt wirkte, für den Ersatzmann Andreas Luthe auf die Bank zu setzen, schien sich zu bewähren. "Es war ein gutes Auswärtsspiel", sagte Luthe, dem in München kein Fehler unterlief.

Schmidt hatte den FC Augsburg vor elf Monaten in einer ähnlichen Situation übernommen, in der er sich gerade befindet

Doch es gab auch am Sonntagabend schon ein paar Anzeichen, die im Rückblick zum so überraschenden Entschluss vom Montag passen. Geschäftsführer Reuter verließ die Auswechselbank ohne Handschlag. Die Kommunikation zwischen ihm und Schmidt, so wirkte es in den vergangenen Wochen, war nicht immer einfach.

Schmidt hatte den FC Augsburg vor elf Monaten in einer ähnlichen Situation übernommen, in der er sich gerade befindet. Auch damals hatte die Mannschaft dreimal in Serie verloren und bewegte sich auf die Abstiegsränge zu, aber es benötigte scheinbar nur einen kleinen Stimmungswandel unter Schmidt, um mit zwei überzeugenden Siegen in Serie die Abstiegsgefahr wieder abzuwenden.

"Ich hoffe, dass ich ein paar Spuren hinterlassen konnte, auch wenn die Punkte auf dem Platz letztlich fehlten", so wird Schmidt in der Klub-Mitteilung am Montag zitiert. Eine fußballerische Entwicklung der Mannschaft war tatsächlich eher nicht ersichtlich, sie spielte meist den sowohl für Augsburg als auch für den Schweizer Schmidt typischen Stil mit wenig Ballbesitz, oft auch mit schwachen Passquoten, dafür oft aggressiv und effektiv im Umschaltspiel. Nach einem schlechtem Saisonstart gelang dem Team so in der zweiten Hälfte der Hinrunde eine Serie von fünf Siegen in sechs Spielen, davon zehrt der FCA noch immer. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt fünf Punkte.

Die Spieler klangen in den vergangenen Tagen so, als würden sie fest damit rechnen, in der Rückrunde eine ähnliche Serie hinlegen zu können. In der Hinrunde war es auch das Duell mit dem FC Bayern gewesen, das die Wende eingeleitet hatte. Danach hatte der FCA bis zur Winterpause nur noch zweimal verloren. Die anstehenden Spiele sind fast allesamt solche gegen Mannschaften unterhalb der Spitzengruppe. "Jetzt ist das Scheißprogramm rum, jetzt kommen die wichtigen Dinger", so hatte es Niederlechner formuliert.

Was gegen Schmidt sprach, waren viele hohe Niederlagen, in denen die Mannschaft sich zwischenzeitlich aufzugeben schien. Schon in der vergangenen Saison verlor der FCA das bedeutungslose letzte Spiel beim VfL Wolfsburg 1:8, in dieser Saison bekam Augsburg insgesamt viermal fünf Gegentoren. Dem Trainer wurde allerdings auch zum Verhängnis, dass der Augsburger Kader im Sommer erst spät zusammengestellt wurde und Zugänge wie Torwart Koubek, der nicht Schmidts Wunschspieler war, oder Rechtsverteidiger Stephan Lichtsteiner die Mannschaft bislang nicht wie erhofft verstärkten.

Geschäftsführer Reuter, der für diesen Kader verantwortlich ist und der nach der Beurlaubung von Manuel Baum 2019 eigentlich die für Augsburg früher mal typische Kontinuität wiederherstellen wollte, muss nun zum vierten Mal einen neuen Trainer einstellen.