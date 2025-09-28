Beim Versuch des FC Augsburg, der eigenen Nische zu entfliehen, überstrahlt der Trainer vieles – und Kernkompetenzen des Klubs gehen verloren.

Der Trainer hat bereits zahlreiche Sätze formuliert, die sich die Öffentlichkeit noch ein Weilchen merken wird. Ein Beispiel: „Ich sehe es nicht, dass wir weniger Qualität haben als Bayern. (...) Ich sehe uns auf keiner Position im ganzen Verein von der Qualität weniger aufgestellt.“ Ein weiteres Beispiel: „Druck ist, wenn ich als Familienvater meine Kinder nicht ernähren kann. Druck ist nicht, wenn wir 1:4 gegen Mainz verlieren.“ Und ein drittes Beispiel: „Das Leben – genau wie Fußball – ist ein Kampf um jeden einzelnen Zentimeter. Entweder wir kämpfen gemeinsam für diese Zentimeter, oder wir verlieren sie und gehen unter.“