6. April 2019, 22:06 Uhr Augsburg-Hoffenheim (15.30 Uhr) Der Vagabund ist jetzt zu Hause

"Wo ist da der Haken?" fragten sie im Sommer in Hoffenheim, als Stürmer Ishak Belfodil trainierte wie ein Hochbegabter. Sie fanden das Problem - und scheinen es behoben zu haben.

Von Tobias Schächter

Julian Nagelsmann verleugnet seine sentimentale Seite nicht. Beim 4:1-Sieg gegen Leverkusen habe er nach dem vierten Tor Tränen in den Augen gehabt, erzählt der Trainer der TSG Hoffenheim. Einerseits, so Nagelsmann, weil er stolz auf seine Mannschaft gewesen sei. Andererseits aber auch, weil er registriert habe, dass es jetzt nur noch drei Heimspiele für ihn seien. Im Sommer wechselt der 31-Jährige ja bekanntlich zu RB Leipzig. In den letzten sieben Saisonspielen will Nagelsmann die TSG unbedingt doch noch zum dritten Mal in Serie in den Europapokal zu führen. Nach dem Erfolg gegen Leverkusen ist die Hoffnung, dies zu erreichen, wieder gestiegen. Vor dem aktuellen Spieltag lag die TSG als Tabellenneunter nur noch einen Punkt hinter Platz 6, dem ersten Rang, der zur Teilnahme an der Europa-League berechtigt. "Es ist schon noch machbar, da vorne reinzustoßen", sagt Nagelsmann. Ein Sieg am Sonntag in Augsburg würde die Ambitionen untermauern. Nagelsmann ist optimistisch, er sagt: "Wir konnten Selbstvertrauen tanken, hatten mehr Regeneration und Augsburg ist einer meiner Lieblingsgegner." Gegen den FCA, der am Mittwoch gegen RB Leipzig in letzter Sekunde in der Verlängerung aus dem Pokal geflogen ist (1:2), lautet die Bilanz des jungen Trainers: vier Siege, zwei Remis in sechs Begegnungen.

Einer, der im Endspurt für Hoffenheim entscheidend sein könnte, ist Ishak Belfodil. Der Stürmer traf gegen Leverkusen zwei Mal, sechs seiner zehn Saisontreffer gelangen dem Algerier in den letzten sieben Spielen. Belfodils Formanstieg kommt zum richtigen Zeitpunkt, Sturmpartner Joelinton fällt mit einer Syndesmose-Verletzung im linken Fuß wohl den ganzen April aus. In Augsburg dürfte Nagelsmann deswegen auf das Sturmduo Belfodil/Andrej Kramaric setzen. Auch Kramaric ist in Topform, der kroatische Nationalspieler erzielte in bisher 30 Pflichtspielen 19 Tore und gab vier Vorlagen. Belfodil sagt: "Wir sind nicht in einer Top-Position, wir müssen die letzten sieben Spiele wie Finals spielen. Wir haben viele Punkte liegen lassen, es wird ein großer Kampf um Europa bis zum letzten Spiel." In den letzten Wochen spielte sich Belfodil, 27, mit starken Leistungen ins Bewusstsein der deutschen Fußballfans.

Geboren in Algerien und aufgewachsen in einer Vorstadt von Paris eilte dem wuchtigen Stürmer nach seinem Wechsel letzten Sommer von Werder Bremen zur TSG der Ruf eines schwierigen Vagabunden voraus. Schon in der Junioren-Zeit in Frankreich spielte er für fünf Klubs, unter anderem für Paris St. Germain und Olympique Lyon. Seit 2012 kickte er für neun Vereine in Frankreich (Lyon), Italien (u.a. Inter Mailand), den Arabischen Emiraten und Belgien, wo er bei Standard Lüttich mit elf Toren in 25 Einsätzen seine bisher beste Zeit erlebte. In Bremen traf er letzte Runde in 26 Einsätzen nur vier Mal. Die 5,5 Millionen Euro Ablösesumme, die die TSG an Werder überwies, wirkten hoch. Doch Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen darf sich inzwischen bestätigt fühlen. Er sagt: "Das ist noch nicht das Ende für Ishak, er ist ein hochbegabter Spieler, der Rhythmus braucht. Er muss ein Zuhause und Ruhe finden."

"Ishak ist groß, stark, schnell, er ist ein kompletter Stürmer mit vielen Waffen", sagt Manager Rosen

Hoffenheim soll dieses Zuhause sein für den 1, 92 Meter großen und 86 Kilogramm schweren Offensivspieler sein. Dabei wollte Belfodil im Winter schon wieder weg, nachdem er sich über zu wenige Spielzeit beklagt hatte. Schalkes damaliger Manager Christian Heidel zeigte Interesse. "Es waren emotionale Diskussionen, aber nichts, mit dem man nicht umgehen konnte", erzählt Rosen: "Ich habe ihm gesagt: Bleib hier! Du bist gewollt. Setz dich einfach durch, bring's auf die Platte." Rosen beschreibt Belfodil als einen umgänglichen "Familienvater, der fünf, sechs Sprachen spricht." Nach nur einer Woche im Training nach seinem Wechsel letzten Sommer sei Belfodils Klasse zu sehen gewesen, und die Hoffenheimer fragten sich: "Wo ist da der Haken?", so Rosen: "Ishak ist groß, stark, schnell, er ist ein kompletter Stürmer mit vielen Waffen."

Außergewöhnlich ist sein Spielwitz, den er sich auf Bolzplätzen in seiner Kindheit in Trappes bei Paris antrainiert hat. Eigentlich ist Belfodils Position die des Zehners. Doch ganz vorne, mit dem Rücken zum Tor, ist er fast noch unberechenbarer: Er kann sich mit verblüffender Beweglichkeit aus der Bedrängnis befreien und seine Mitspieler einsetzen. Belfodil sei ein Spieler, der versuche, viel mit sich selbst auszumachen, und eher nicht das Gespräch mit dem Trainer suche, beschreibt Nagelsmann den Profi. Zu Beginn der Rückrunde hat dann Nagelsmann das Gespräch gesucht und ihm so Vertrauen gegeben. Belfodil lobt: "Wenn wir den Plan des Trainers respektieren, dann kreieren wir immer viele Chancen. Ich fühle mich sehr gut mit diesem Fußball, ich kann meine Qualitäten zeigen."

Über seine Anfangszeit als Profi spricht er reflektiert, mit fast sanfter Stimme: "Ich war sehr jung in Italien, jetzt spiele ich wie ein Mann. Die Zeit hat mir sehr geholfen, ich habe mehr Erfahrung als andere. Ich bin jetzt bereit für das professionelle Level." Als er vor dem Champions-League-Spiel gegen Donezk in dieser Saison eine Mannschaftssitzung verpasste und für das Spiel suspendiert wurde, war ihnen in Hoffenheim schnell klar: Das war eine Ausnahme. Die Regel, das sind eher seine Tore.