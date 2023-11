Frühwinterliche Temperaturen veranlassten am Samstagnachmittag in der Arena des FC Augsburg einen Großteil der 28 260 Zuschauer dazu, sich zur Halbzeit von den Plätzen zu erheben. Wenn die Extremitäten ob der Kälte lethargisch werden, hilft es eben, sich die Beine zu vertreten. Und die Wege zu den Kioskständen sind ja zum Glück nicht weit. Da der dortige Besuch offenbar besonders behaglich anmutete, blieben zum Wiederanpfiff viele Plätze leer.

Nachdem sich das Stadion allmählich wieder gefüllt hatte, kam es plötzlich zu einem kollektiven Schreckmoment - eine Detonation in der Gästekurve, in der sich die Anhänger der TSG 1899 Hoffenheim aufhielten, hatte für einen ohrenbetäubenden Knall gesorgt. Er habe "noch nie einen so lauten Knall in einem Fußballstadion gehört", sagte Schiedsrichter Felix Brych, der die Partie in der 57. Minute unterbrochen hatte, nach dem Spielende beim Fernsehsender Sky.

Die Polizei bestätigte offiziell, dass ein Feuerwerkskörper aus dem "Bereich des Gästeblocks" geworfen worden sei. Die Tat hatte gravierende Folgen: Bei dem offensichtlichen Versuch, einen Böller Richtung Augsburger Einwechselspieler unweit der Eckfahne zu werfen, wurden elf Personen verletzt - darunter sollen sich laut Augsburger Allgemeine auch ein 12- und ein 17-jähriges Mädchen befunden haben. Die Verletzten erlitten offenbar, so die Polizei später weiter, ein Knalltrauma.

Sanitäter eilten sofort zum unteren Bereich des Gästesektors. Umstehende und immerhin vernünftige TSG-Anhänger sorgten mit ihren Fahnen für eine Sichtabdeckung, während die Verletzten behandelt wurden und es zwischen Heim- und Gästefans zu Bierbecherwürfen kam. Die Polizei wurde immerhin zügig Herr der Lage: Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden. In einer am Samstagabend veröffentlichten Stellungnahme entschuldigte sich die TSG für den Böllerwurf und nannte ihn eine "irrsinnige Entgleisung". Man werde "alles in unserer Macht stehende unternehmen, dass es bei diesem Einzelfall bleibt".

Zum Zeitpunkt der Unterbrechung herrschte Ungewissheit, ob die Partie fortgesetzt werden könnte. "Ich habe klar gesagt, wenn so etwas nochmal passiert, müssen wir das Spielfeld verlassen", sagte Brych, der auf den sogenannten Dreistufenplan des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verwies, der als finale Reaktion einen Spielabbruch vorsieht. Als erste Stufen-Maßnahme hatte Brych die Profis im Mittelkreis versammelt. Der Kontrollausschuss des DFB teilte inzwischen mit, dass er sowohl zu dieser Partie als auch zu den Spielen zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln (1:1) sowie zwischen dem FC St. Pauli und Hannover 96 (0:0) Ermittlungen einleiten werde; in diesen war es ebenfalls zu Vorfällen in Fankurven gekommen.

Augsburgs Trainer Jess Thorup lobt die "gute Moral", die seine Mannschaft zeigt

Nach der rund sechsminütigen Pause setzte Brych die Partie beim Stand von 1:1 schließlich fort. Die Hoffenheimer Anhänger hängten unterdessen ihre Fahnen ab; die Unterstützung wurde eingestellt. Nur vier Minuten vor dem Böllerwurf hatten die Augsburger den Ausgleichstreffer markiert. Stürmer Ermedin Demirovic hatte Ozan Kabak und Ihlas Bebou ausgespielt und Oliver Baumann im Tor per Schlenzer keine Chance gelassen. Demirovic sei "ein Typ, der nur eine halbe Chance braucht", sagte FCA-Trainer Jess Thorup nach dem Spiel und schwärmte: "Überragend, wie er das gemacht hat." Die Mannschaft habe überhaupt "eine sehr gute Moral gezeigt" und "Selbstvertrauen bekommen", befand Thorup weiter.

Detailansicht öffnen Das Augsburger Kollektiv jubelt: Torschütze Ermedin Demirovic (Zweiter von rechts) lässt sich nach dem Ausgleichstreffer feiern. (Foto: Sebastian Widmann/Getty Images)

Unter dem Dänen sind die Augsburger mit acht Punkten aus vier Spielen nun weiterhin ungeschlagen - und jeweils nach einem Rückstand zurückgekommen. Vorgänger Enrico Maaßen hatte in wettbewerbsübergreifend acht Partien nur fünf Zähler geholt. Der Trainerwechsel zeigt Wirkung. Zumal das Remis gegen die TSG, das als stärkstes Auswärtsteam der Liga angetreten war, als gewonnener Punkt zu werten ist.

Bis dato vermag es aber auch dem eloquenten Thorup nicht zu gelingen, die defensive Anfälligkeit seiner Mannschaft in den Griff zu bekommen, die sich diesmal gravierend in der 23. Spielminute gezeigt hatte. Hoffenheim erzielte die Führung auf fast schon simple Weise. Eine Flanke von Linksaußen Marius Bülter, ein Kopfball von Stürmer Wout Weghorst, schon fiel das Tor. Ansonsten konnte der FCA von Glück sprechen, dass der Gegner viele verheißungsvolle Angriffe nicht erfolgreich zu Ende spielte.

Bei Hoffenheim überwog daher auch ein Gefühl der Enttäuschung. "In der Kabine sind alle unzufrieden", räumte TSG-Coach Pellegrino Matarazzo ein, "der Sieg war drin." Thorup sprach indes von "Pech". Angesichts der Chancen, speziell in der Endphase, wäre es in der Tat nicht unverdient gewesen, hätte Augsburg noch gesiegt. Mit dem 1:1 gab sich der Däne dennoch zufrieden. Unter ihm scheint in Augsburg tatsächlich etwas entstehen zu können.