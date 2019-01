29. Januar 2019, 12:55 Uhr Nach Trainer-Kritik Augsburg bestraft Hinteregger mit Einzeltraining

Der Österreicher bekommt zudem eine "drastische" Geldstrafe. Beim KFC Uerdingen soll Stefan Effenberg als neuer Trainer im Gespräch sein. Schalke muss lange auf zwei Spieler verzichten.

Meldungen in der Übersicht

Bundesliga, FC Augsburg: Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Abwehrspieler Martin Hinteregger nach dessen Kritik an Trainer Manuel Baum bestraft. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, muss der Österreicher eine "drastische Geldstrafe" bezahlen und ist erst einmal vom Mannschaftstraining ausgeschlossen. "Es gehört zu unseren Grundsätzen, dass wir in Augsburg intern - auch sehr kritisch - miteinander sprechen, aber nicht in der Öffentlichkeit übereinander", sagte Manager Stefan Reuter. "Daher sind diese Aussagen über einen Vorgesetzten für uns nicht zu akzeptieren." Hinteregger muss "separat und einzeln trainieren", hieß es von Vereinsseite.

Der österreichische Nationalspieler hatte nach dem 0:2 am Wochenende bei Borussia Mönchengladbach Kritik geübt. "Man sieht, dass wir noch tiefer im Sumpf stecken, da geht gar nichts. Wir betteln ums Gegentor. Das ganze Jahr 2018 ist die Kurve nach unten gegangen. Ich kann nichts Positives, aber auch nichts Negatives über den Trainer sagen", sagte er. Deshalb gab es nach FCA-Angaben am Dienstagvormittag ein Gespräch zwischen Hinteregger und den Geschäftsführern Reuter und Michael Ströll. Dabei war dem 26-Jährigen mitgeteilt worden, "dass solche Aussagen über den Cheftrainer nicht zu akzeptieren sind und keine Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem Team darstellen".

Dritte Liga, Uerdingen: Der ehemalige Nationalspieler Stefan Effenberg ist laut Medienberichten ein Kandidat für den vakanten Trainerjob beim Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen. Wie unter anderem die "Bild"-Zeitung (Dienstag) berichtete, saß der 50 Jahre alte Effenberg am Sonntag beim 0:3 der Uerdinger gegen die Würzburger Kickers auf der Tribüne neben Clubchef Michail Ponomarew und KFC-Geschäftsführer Nikolas Weinhart. Ein Club-Sprecher wollte auf Anfrage eine mögliche Verpflichtung Effenbergs jedoch nicht kommentieren. Bislang war Effenberg nur beim SC Paderborn als Profi-Trainer engagiert - für einige Monate vor rund drei Jahren.

Am Montag hatte sich der KFC überraschend von Trainer Stefan Krämer getrennt. Als Grund nannte Ponomarew laut einer Mitteilung, es habe "zu oft unterschiedliche Vorstellungen und Sichtweisen" gegeben. Uerdingen, für das unter anderem der Weltmeister von 2014 Kevin Großkreutz und der ehemalige Bundesliga-Profi Dominic Maroh spielen, steht nach der Niederlage gegen Würzburg als Vierter nur zwei Punkte hinter einem Aufstiegsplatz.

Bundesliga, Schalke: Der FC Schalke 04 muss für mindestens acht Wochen auf Alessandro Schöpf verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wird der Mittelfeldspieler am Mittwoch in Augsburg am Außenband des linken Kniegelenks operiert. Der 24-Jährige hatte sich am vergangenen Freitag im Spiel bei Hertha BSC (2:2) einen Riss des Außenbandes und eine Kapselverletzung zugezogen. Sein Vereinskollege Benjamin Stambouli, der in Berlin einen Jochbeinbruch erlitten hatte, wurde bereits operiert. Der 28 Jahre alte Defensivallrounder kann vier Wochen nicht mit der Mannschaft trainieren. Steven Skrzybski (26), der dritte Verletzte aus dem Hertha-Spiel, fehlt wegen eines Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel etwa zwei Wochen. Angesichts der großen Personalprobleme hat der Revierclub die Suche nach Verstärkungen intensiviert. Laut Medienberichten steht die Verpflichtung des 18 Jahre alten walisischen Offensiv-Talents Rabbi Matondo von Manchester City bevor.