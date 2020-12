Der FC Augsburg scheitert in der zweiten Runde im DFB-Pokal an RB Leipzig. Die Sachsen treten erneut mit der Klasse eines Titelanwärters auf.

Von Thomas Gröbner, Augsburg

Es dauerte nur fünfzehn Minuten, bis Augsburgs Kapitän Jeffrey Gouweleeuw zur FCA-Bank eilte. Er winkte seinen Trainer Heiko Herrlich herbei. Gouweleeuw, das war klar, hatte Gesprächsbedarf.

Die Augsburger mussten sich am Dienstagabend gegen RB Leipzig ein wenig gefühlt haben wie die tapferen Spieler von Eintracht Celle; jener Oberligist, den der FCA in der ersten Runde des DFB-Pokals noch 7:0 geschlagen hatte. Wie ein Spiel zweier Bundesligisten sah dieses Pokal-Duell, das Leipzig am Ende 3:0 auf seine Seite zog, nämlich zunächst nicht aus. "Wir wollten sie ärgern", sagte Herrlich danach, "aber man hat gesehen, dass wir gegen eine internationale Top-Mannschaft gespielt haben." Tatsächlich gönnte RB dem Gegner kaum mehr als fünf Sekunden lang den Ball und reihte Chance an Chance.

Marcel Sabitzer schoss zunächst über das Tor (4. Minute), den Kopfball von Amadou Haidara fischte sich Augsburgs Schlussmann Rafal Gikiewicz gerade noch so (10.). Gegen den Kopfball von Willi Orban nach einer Ecke von Angelino war Gikiewicz dann machtlos - 1:0 in der elften Minute. Der FCA, das hatte Augsburgs Trainer Heiko Herrlich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gemutmaßt, sei "sicherlich nicht das Traumlos für Leipzig", immerhin wolle man ein unangenehmer Gegner sein. Doch das misslang gründlich.

Die Leipziger waren ohne echten Stürmer angetreten, Spielmacher Emil Forsberg gab den verkappten Angreifer, Yussuf Poulsen blieb nur auf der Bank. Marcel Sabitzer und Kevin Kampl zogen dahinter die Fäden, in denen sich die Augsburger laufend verhedderten. "Die beiden sieht man immer zusammensitzen, diese Harmonie sieht man auch auf den Feld", freute sich Julian Nagelsmann. Tatsächlich wirkte es, als wären die Leipziger in Überzahl, sie drängten Augsburg tief in die eigene Hälfte. Herrlich hatte seine Elf mit fünf neuen Spielern aufgefrischt, Robert Gumny, Reece Oxford, Tobias Strobl, Ruben Vargas und Michael Gregoritsch sollten die vielbeschäftigten Leipziger müde laufen, soweit die Theorie.

Leipzig hätte die Partie früh entscheiden können - und gerät in Hälfte zwei noch mal in Bedrängnis

Erst als Herrlich sein taktisches Konzept korrigierte, abrückte von seinen drei Sechsern und auf ein 4-2-3-1 umstellte, schaffte es der FCA, sich dem Würgegriff der Sachsen zu entziehen. Doch mehr als ein Eckball sprang nicht heraus in Halbzeit eins. Stattdessen hätten die Leipziger die Partie längst entscheiden können. Erst scheiterte Dani Olmo mit einem Kopfball (21.) und Angelino traf nur das Außennetz (27.), dann verkünstelte sich Emil Forsberg erst im Strafraum, ehe sein Schuss am Pfosten vorbeirauschte (38.). Auch Haidara nötigte Gikiewicz mit einem strammen Schuss auf den ersten Pfosten noch eine Parade ab (41.). Zwölf zu eins Torschüsse notierten die Statistiker zur Halbzeit.

Dabei war es ja eine Partie, die es eigentlich nicht hätte geben sollen, zumindest, wenn es nach den Leipzigern gegangen wäre. "Unsere Spieler sind jung und haben ihre Familien teilweise seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen", so hatte Nagelsmann im Vorfeld für eine Verlegung dieser Zweitrunden-Partie geworben, wegen Leipzigs Strapazen in der Champions League. "Eine Verschiebung wäre zu unseren Lasten", hielt Augsburgs Manager Stefan Reuter dagegen. Der DFB-Spielausschuss entschied: Spielen. Und die Leipziger, sie spielten.

Auch in Hälfte zwei kam man kaum hinterher, die Gelegenheiten für RB zu notieren, fast im Minutentakt tauchten sie vor Gikiewicz auf, der längst Augsburgs bester Mann war. "Er hat hat uns lange im Spiel gehalten, er wird immer wichtiger, auch in der Kabine", lobte Herrlich.

Augsburg attackierte jetzt früher, und störte den Spielaufbau empfindlich. Je länger RB versäumte, die Entscheidung zu erzwingen, desto stärker wurde der Widersacher. Vargas setzte mit einem Distanzschuss ein Ausrufezeichen, Augsburgs Hoffnung war noch nicht erloschen.

Doch Nagelsmann hatte einen Spieler gebracht, dessen Berufsauffassung auch das Toreschießen einschließt: Yussuf Poulsen kam für Forsberg. Und der erledigte mit der ersten Gelegenheit, was seine Kollegen versäumt hatten: Olmo schickte den Dänen in den Strafraum, der via Innenpfosten das 2:0 beschaffte (75.).

Nun war auch das Schwere auf einmal ganz leicht für den Liga-Dritten. Linksverteidiger Angelino tauchte auf der anderen Seite auf und schlenzte den Ball ins entfernte Kreuzeck - Gikiewicz streckte sich vergebens. "Von der Mentalität und Qualität heute so ein Spiel abzuliefern, dass macht mich sehr zufrieden", bilanzierte Nagelsmann: "Ein sehr, sehr starkes Jahr von meiner Mannschaft."