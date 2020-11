Die Berliner Hertha versöhnt sich beim souveränen 3:0 gegen den FC Augsburg mit den eigenen Ansprüchen und sorgt für etwas Ruhe in der nervösen Hauptstadt.

Von Thomas Gröbner

Ja, es ändert sich etwas in Berlin. Es mag ein Omen sein, dass der Heimflug der Hertha nach dem 3:0 (1:0) in Augsburg nun zum letzten Mal am Flughafen Tegel enden wird. Zukünftig wird der neu eröffnete BER angesteuert, ein Wahrzeichen für Verschwendung und Fehlplanung - und ein Beispiel, wie man Großprojekt besser nicht angehen sollte. Großprojekte, wie auch Berlins Trainer Bruno Labbadia bei der Hertha eines vor sich hat.

Es sind ja schwierige Bedingungen, unter denen Labbadia die Hertha im laufenden Betrieb renovieren muss und ins internationale Geschäft führen soll. 14 Spieler verließen den Verein im Sommer, zwölf neue kamen. Viele Baustellen für den Coach, Hertha klebte nach fünf Partien ohne Sieg dort, wo man eigentlich Augsburg vermutet hätte: am Ende der Tabelle.

Die Vorzeichen für dieses Duell waren also auf den Kopf gestellt. Der FC Augsburg hat den zweitbesten Saisonstart seiner Bundesliga-Geschichte hingelegt, schnupperte an den internationalen Plätzen, dort wo die Hertha-Verantwortlichen eigentlich ihr ambitioniertes Hauptstadt-Projekt erwarten. Aber Labbadia konnte erst nach und nach vielversprechende Zugänge installieren. Gegen Augsburg startete nun Mattéo Guendouzi, französischer U21-Nationalspieler, der mit seinen fließenden Bewegungen ein wenig an Mesut Özil erinnert. Der Wuschelkopf spielte im Zentrum präzise Pässe, tauchte zwischen den Linien auf und strahlte eine Selbstsicherheit aus, die sich übertrug auf die Kollegen.

Auf der anderen Seite wankte ausgerechnet der zukünftige deutsche Nationalspieler Felix Uduokhai, sonst eine "Bank", wie sein Trainer Heiko Herrlich versicherte. Der Augsburger Innenverteidiger war ja von Bundestrainer Joachim Löw nominiert worden für die Nationalelf, wegen seines umsichtigen Spiels und wegen seines starken linken Fußes. "Ein Geschenk" nannte der 23-Jährige seine Gabe, weil Verteidiger rar sind, die mit diesem Fuß etwas anfangen können. Doch statt seinem Team damit etwas Gutes zu tun, foulte er Hertha-Stürmer Cordoba. Matheus Cunha verwandelte den Elfmeter sicher (44. Minute). Kurz zuvor wähnten sich die Augsburger schon in Front, aber das Tor von André Hahn zum vermeintlichen 1:0 wurde wegen Abseits zurückgenommen. "Da wäre das Spiel vielleicht in eine andere Richtung gegangen", sagte Herrlich auf der Pressekonferenz.

Stattdessen gab es den nächsten Nackenschlag für den FCA, und auch diesmal hatten sie sich das selbst eingebrockt: Jeffrey Gouweleeuw versuchte eine Flanke von Krzysztof Piantek zu klären, stattdessen legte er den Ball mit der Fußspitze für den Berliner Angreifer Dodi Lukebakio auf, der das Präsent annahm zum 2:0 für die Berliner (52.).

Herrlich reagierte, er schickte seine angeschlagenen Angreifer Florian Niederlechner und Alfred Finnbogason aufs Feld für André Hahn und Michael Gregoritsch. Er wollte "volles Risiko fahren". Immerhin Niederlechner prüfte seinen alten Kumpel Alexander Schwolow, der parierte aber und blieb endlich einmal ohne Gegentor. "Das tut gut ", sagte er, und Schwolows Worte dürften wohl für alle Herthaner gelten, auch für Trainer Labbadia: "Wir merken eine Entwicklung, es geht voran."

Pianteks Pfostenschuss hätte schon früher alle Spannung aus der Partie nehmen können nach einer Stunde. Das holte er später nach: Cunha schickte einen Pass tief aus der eigenen Hälfte auf den Polen, der den Ball trocken an den linken Innenpfosten setzte zum Schlusspunkt (86.). "Wir finden uns gerade", sagte Niklas Stark, "wir wussten, was heute auf den Spiel steht."

Ruhe nämlich, dieses rare Gut in der nervösen Hauptstadt. Unter der Woche grummelte es im Verein, weil die nächste Millionen-Tranche von Investor Lars Windhorst wohl erst verspätet ankommen soll beim selbsternannten Big-City-Club. Mit sieben Punkten aus sieben Spielen sieht die Bilanz nun nicht mehr gar so düster aus. Nur Herthas Schlussmann Schwolow stieg nicht ganz glücklich in den Flieger, er ist kein Fan vom Großprojekt BER: "Da müssen wir durch die ganze Stadt gurken."