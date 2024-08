Wie groß die Aufregung war, ließ sich schon daran erkennen, dass es vor der offiziellen Pressekonferenz so etwas wie eine informelle gab. Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll und Sportdirektor Marinko Jurendic waren eigentlich in den Raum gekommen, um den Trainern zu lauschen. Doch bevor Bremens Ole Werner und Augsburgs Jess Thorup auf dem Podium Platz nahmen, entflammte die zuvor schon vehement geführte Debatte über einen nicht gegebenen Handelfmeter erneut. Zunächst bei Ströll, als er auf einem Handy noch einmal das Handspiel des Bremers Anthony Jung betrachtete. Und auch Jurendic äußerte sein Unverständnis, dass Schiedsrichter Sascha Stegemann trotz der Intervention des Video Assistant Referee (VAR) und der eigenen Begutachtung der Szene letztlich keinen Strafstoß verhängt hatte.

Die neue Saison der Bundesliga hat gerade erst begonnen – und die leidigen Diskussionen um die Handspielregel und den VAR-Einsatz sind wieder voll entbrannt. Das 2:2 (2:1) zwischen dem FC Augsburg und SV Werder Bremen stützte dabei die These, dass 22 Spieler locker 23 Meinungen zu der Frage haben können, ob es sich bei einem beliebigen Fall um ein strafbares Handspiel handelt oder nicht. Augsburgs Sportdirektor Jurendic sagte: „Wenn es tausende Interpretationen gibt von einer Handspielregel, dann wird es schwierig.“

Die Debatte nahm wieder einmal so viel Raum ein, dass für das Spiel trotz des hohen Unterhaltungswerts kaum etwas übrig blieb. Die Bremer Tore von Felix Agu in der zwölften Minute und des eingewechselten Justin Njinmah (58.), jeweils nach Flanke von Mitchell Weiser, gerieten ebenso zur Nebensache wie die sehenswerten Augsburger Treffer. Elvis Rexhbecaj hatte mit einem Rechtsschuss aus rund 25 Metern in den Winkel sogar eine Bewerbung für das Tor des Monats August eingereicht (16.). Zudem garnierte der neue FCA-Angreifer Samuel Essende seine sehr ansprechende Leistung mit einem Flugkopfball zum 2:1 (35.). Doch die Gespräche drehten sich später überwiegend um natürliche und unnatürliche Bewegungen, Vergrößerungen der Körperfläche und Absichtsfragen.

Heraus kamen vor allem natürliche Mundbewegungen. So ziemlich jeder verspürte den Drang, sich zu Jungs Handspiel kurz vor der Schlussphase zu äußern, als er den Ball statt mit dem Fuß mit der Hand erwischt hatte. Es fügte sich ins diffuse Bild durch die Unschärfen der Handregel, dass das Meinungsspektrum von Freispruch in allen Anklagepunkten bis zu einem „glasklaren Elfmeter“ (Jurendic) reichte. „Ich weiß nicht, warum er da rausgeschickt wird“, zog Bremens Angreifer Marvin Ducksch schon die Intervention des VAR in Zweifel, für ihn sei das „im Leben kein Handspiel“. Jurendic erkannte dagegen im Verzicht auf einen Elfmeter eine „krasse Fehlentscheidung“. Der nicht zu Unsachlichkeit neigende Thorup urteilte, der Schiedsrichter habe dem FCA „zwei Punkte genommen“.

Detailansicht öffnen Der sehenswerte Kopfballtreffer von Augsburgs Zugang Samuel Essende (rechts) nahm in der Nachbetrachtung des Spiels wenig Raum ein. (Foto: Harry Langer/dpa)

Stegemann begründete seine Entscheidung bei Sky mit Jungs Bewegungsablauf, bei dem keine Absicht zu erkennen gewesen sei. „Der Arm schwingt im Prinzip wie bei einem Hürdenläufer nebenher“, sagte Stegemann, „gegen eine Unnatürlichkeit spricht in meinen Augen vor allem die Intention des Spielers.“ Deshalb habe er „im Sinne des Fußballs“ auf einen Elfmeter verzichtet. Sein Chef Knut Kircher räumte am Sonntag im Sport1-Doppelpass ein, dass der erste Spieltag nicht zufriedenstellend gelaufen sei. „Die Kriterien für ein Handspiel, die uns derzeit an die Hand gegeben werden, sind leider nicht so klar“, sagte Kircher, „da wird es im Laufe der Saison Ausreißer nach links und rechts geben. Die müssen wir einfangen.“ Nur wie?

Die Augsburger hatten sich auch deshalb so echauffiert, weil ihnen Stegemanns Kollege Felix Brych in der vergangenen Woche auf einer Regelschulung nach ihrer Darstellung erklärt hatte, dass auf Elfmeter entschieden werden müsse, wenn die Hand vom Körper abgespreizt sei. Unabhängig von der Frage, ob dies absichtlich geschehe oder nicht. „Was soll ich dann zu meinen Spielern sagen?“, klagte Thorup, „ist es abhängig vom Schiedsrichter?“

Augsburgs Kapitän Jeffrey Gouweleeuw äußerte beinahe Mitleid. „Die Schiedsrichter sind da völlig überfordert, die wissen selbst gar nicht mehr, was ist jetzt Handspiel und was nicht“, vermutete er. Sein Vorgesetzter Jurendic forderte Klarheit im Regelwerk. Nur Ole Werner sah von weiteren Debattenbeiträgen ab. „Ich will da dieses Jahr nicht mitmachen“, sagte Bremens Trainer, außer bei ganz klaren Fällen. Er hoffe, fügte er hinzu, „dass ich das durchhalte“.