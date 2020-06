Fußball, 2. Liga: Der Hamburger SV gerät auf dem ersehnten Weg zum Aufstieg in die Bundesliga wieder ins Straucheln. Gegen Holstein Kiel kam die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking nicht über ein 3:3 (2:1) hinaus und ließ damit eine Riesenchance leichtfertig liegen - denn die Konkurrenten Stuttgart und Heidenheim hatten zuvor auch gepatzt. Alexander Mühling (9.), Emmanuel Iyoha (64.) und Jae-sung Lee (90.+3) trafen für den Außenseiter in einer wilden Schlussphase, für die Ansprüche des HSV waren die Tore von Kapitän Aaron Hunt per Elfmeter (21.) und Joel Pohjanpalo (23. und 67.) viel zu wenig.

Die Hanseaten haben als Tabellendritter nun zwei Punkte Rückstand auf Stuttgart, mit einem Sieg wäre der HSV auf Platz zwei geklettert. Heidenheim lauert auf Rang vier, nur zwei Punkte hinter den Hamburgern, die aus den letzten vier Zweitliga-Spielen gegen Kiel lediglich zwei Zähler holen konnten. Der letzte Punktspielsieg gegen die Störche liegt schon 58 Jahre zurück, damals traf noch Uwe Seeler für den HSV.

Fußball, Bundesliga: Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl kann das Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München am Samstag nur auf der Tribüne verfolgen. Nach seiner historischen roten Karte in der Partie beim SC Freiburg wurde Eberl am Montag vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für ein Spiel belegt. Der 46-Jährige hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Eberl hatte sich in der Partie in Freiburg (0:1) am vergangenen Freitag lautstark über den Platzverweis für Borussia-Stürmer Alassane Plea beschwert. Dabei hatte er auch den Vierten Offiziellen Timo Gerach verbal attackiert. Schiedsrichter Markus Schmidt zeigte Eberl daraufhin als erstem Bundesliga-Funktionär überhaupt die Rote Karte. Auf der Vereinshomepage äußerte sich Eberl am Montag schon vor der Urteilsverkündigung einsichtig. "Auch mit etwas Abstand ist die gelb-gote Karte gegen Plea für mich nach wie vor unberechtigt. Es war weder ein schlimmes noch ein taktisches Foul", sagte Eberl. "Ich habe mich am Freitagabend darüber aufgeregt und dies auch kundgetan. Daher war der Platzverweis gegen meine Person deutlich berechtigter."

Fußball, 2. Liga: Der VfB Stuttgart hat im Kampf um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag erlitten. Der Tabellenzweite kam im Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Osnabrück nicht über ein 0:0 hinaus. Damit vergaben die Schwaben die Chance, den Fünf-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter Arminia Bielefeld zu verkürzen, der am Tag zuvor beim 1:1 (1:1) gegen den 1. FC Nürnberg ebenfalls nicht überzeugen konnte. Auch der 1. FC Heidenheim offenbarte am 30. Spieltag Schwächen. Nach dem 1:2 (0:2) in Hannover verlor der Vierte vorerst den Anschluss an die Aufstiegsplätze. Nutznießer dieser Schwäche der Spitzenteams könnte der Hamburger SV sein. Mit einem Sieg am Montag über Holstein Kiel würde der bisherige Dritte in der Tabelle an den Stuttgartern vorbeiziehen.

Fußball, 3. Liga: Die Spielvereinigung Unterhaching hat den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz in der 3. Fußball-Liga verpasst. Der frühere Bundesligist unterlag Preußen Münster am Sonntag auswärts mit 1:2 (0:2). Die Tore von Lucas Cueto (14. Minute) und Marco Königs (24.) brachten Münster schon früh eine 2:0-Führung, mehr als der Anschlusstreffer durch Felix Schröter gelang den Hachingern nicht (77.). Unterhaching bleibt mit 47 Punkten einen Zähler hinter Relegationsplatz drei. Münster rückt dank des Sieges bis auf drei Zähler an den FSV Zwickau auf Nichtabstiegsplatz 16 heran. Vor der Partie schlossen sich beide Mannschaften den weltweiten Protesten gegen Rassismus an und knieten am Mittelkreis nieder. Auslöser der Aktionen ist der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd im US-Bundesstaat Minnesota.

Leichtathletik: Die 400-Meter-Weltmeisterin Salwa Eid Naser ist nach einem Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln vorläufig suspendiert worden. Die 22-Jährige habe gegen die Meldepflicht für Dopingtests verstoßen, teilte die Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes (AIU) am Freitag mit. Der gebürtigen Nigerianerin, die für Bahrain startet, droht eine zweijährige Sperre und damit das Aus für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio. Naser hatte im Oktober vergangenen Jahres bei der WM in Doha den Titel über 400 Meter geholt. Mit einer Zeit von 48,14 Sekunden fehlten ihr damals nur 54 Hundertstelsekunden zum Weltrekord, den die Rostockerin Marita Koch seit 1985 mit 47,60 Sekunden hält. Sportler müssen über einen längeren Zeitraum im Voraus angeben, wo sie erreichbar sind, damit jederzeit unangekündigte Dopingkontrollen durchgeführt werden können. Werden sie mehrmals nicht angetroffen, droht eine Sperre wegen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln.