Es sind Englische Wochen in der dritten Liga. Seit dem Wiederanpfiff des Spielbetriebs nach der Corona-Pause reiht sich Spieltag an Spieltag. Sieben Partien stehen für jede Mannschaft noch aus. Fünf Punkte nur trennen den Tabellendritten Braunschweig vom Tabellenzehnten Meppen. Mit einer Ausnahme darf sich jeder der ersten Zehn Hoffnung auf den Aufstieg in die zweite Liga machen. Nur die Zweitvertretung des FC Bayern nicht, die auf Platz zwei steht, aber nicht aufrücken dürfte, weil die Regularien untersagen, dass sich U23 und Profi-Team eines Vereins so nahe kommen. Ein Rundgang bei den bayerischen Aufstiegs-Kandidaten.

Würzburger Kickers (Platz 5, 50 Punkte)

Wenn sich am Mittwochabend ein paar Zuschauer auf der Haupttribüne des Würzburger Stadions niedergelassen hätten, wären die Leute in diesem Augenblick bestimmt unruhig geworden. Vielleicht hätten sie ihre Telefone aus den Hosentaschen gekramt, um sich im Netz schlau zu machen. Vielleicht hätten sie auch angefangen, untereinander zu tuscheln und sich gegenseitig zu fragen: Kennsd dich a weng aus? Wer issn des?

Unten, am Spielfeldrand, stand Trainer Michael Schiele. Er trainiert die Kickers seit fast drei Jahren, er ist den Leuten in der Stadt mittlerweile ein Begriff. Gerade ging es aber um denjenigen, der neben Schiele stand, rotes Hemd, kurz geschorene Haare, Nummer sechs.

Die Spiel gegen Carl Zeiss Jena war entschieden, da schickte Schiele Niklas Zulciak aufs Feld. Der Mittelfeldspieler ist seit fast einem Jahr bei den Kickers, er ist den Leuten aber noch kein Begriff, weil er bislang nur ein einziges Mal für Würzburg gespielt hat, vor fast einem Jahr. Nun, beim 4:2 gegen Jena, durfte Zulciak wieder mal mitspielen. Und obwohl er keinen Einfluss mehr nahm, stand Zulciak doch stellvertretend für die zentrale Erkenntnis des Würzburger Abends: Das Aufstiegsrennen werden die Mannschaften für sich entscheiden, die einen breiten Kader haben. Und Würzburgs Kader ist breit.

Wer es sich erlauben kann, einen Spieler wie Dave Gnaase auf die Bank zu setzen, obwohl er mit seinem körperlichen Spiel nicht entbehrlich ist, wer es sich erlauben kann, einen Spieler wie Luca Pfeiffer nicht in die erste Elf zu berufen, obwohl er stets für ein Tor gut ist, wer es sich erlauben kann, nicht von Anfang an auf einen Spieler wie Fabio Kaufmann zu setzen, obwohl er am Wochenende zwei Tore gegen den TSV 1860 erzielt hat, wer sich all das erlauben kann, der muss auf ein stimmiges Kollektiv zurückgreifen können.

Gegen Jena kam Kaufmann zur Halbzeit, er erzielte zwei Tore und bereitete eines vor. Nach einer Stunde kam Pfeiffer, erzielte ein Tor und bereitete zwei vor.

Sebastian Leisgang

FC Ingolstadt (Platz 6, 49 Punkte)

Es ist nicht einfach, sich in die Gedankenwelt des Fußballtrainers Tomas Oral zu versetzen. Vor Jahren schickte er mal die Mannschaft des FSV Frankfurt im Abstiegskampf auf einen Marsch durch eine Autowaschanlage, um sie von schlechtem Karma freizuspülen. Als er im Vorjahr den abstiegsbedrohten Zweitligisten FC Ingolstadt übernahm, klebte er den Spielern Bändchen um die Handgelenke, die sie selbst beschriften durften. Ja wirklich, beschriften. Die Spieler. Ganz alleine. Kurzum: Der Trainer Oral weiß längst, dass er seine Psychospielchen nicht begründen muss, weil sie auch so keiner versteht.

Als er in dieser Woche nach dem 1:1 gegen Großaspach und vor dem glücklichen 1:0 gegen Chemnitz den ehemaligen U21-Nationalspieler Maximilian Beister aus dem Kader strich, hat er sich aber gerechtfertigt: "Mir ist wichtig, dass sich alle Spieler zu 100 Prozent mit der Aufgabe identifizieren." Beisters Leistung sei "für das, wofür ihn der Verein geholt hat, definitiv zu wenig". Im Sommer war Beister geholt worden, um den Abstieg in die dritte Liga wieder gut zu machen, den Oral nicht verhindert hatte. Beister werde keine Rolle mehr spielen, sagte Oral nun.

Für eine Ablöse von rund 250 000 Euro hatte der FCI den ehemaligen Bundesliga-Profi vom KFC Uerdingen abgeworben. Nach einem vielversprechenden Saisonstart mit zwei Toren am zweiten Spieltag beim 3:2 gegen den MSV Duisburg stand Beister 13 Mal in der Startelf. Berühmt für sagenhaft weite Wege war Beister noch nie. Aber er verfügte stets über einen linken Fuß, der Spiele entscheiden kann.

Beim 1:1 gegen Großaspach spielte der FCI ohne Beister und Ideen - den Punkt rettete das Team dank eines Elfmeters nach einer mutmaßlichen Schwalbe von Kapitän Stefan Kutschke. Der Sieg gegen Chemnitz war das Resultat eines Abprallers nach einem missglückten Befreiungsschlag, den ebenfalls Kutschke ins Netz schob. Oral will seine Spieler im Aufstiegskampf offenbar schnörkellos, effizient und dreckig spielen lassen. Die Strategie hat sich schon bewährt. Im Abstiegskampf.

Philipp Schneider

TSV 1860 München (Platz 7, 49 Punkte)

Die SZ hat am Donnerstagmorgen eine Mitarbeiter ins Archiv geschickt, um herauszufinden, wann zuletzt die Stimmung so gut war an der Grünwalder Straße 114 - bis Redaktionsschluss diese Ausgabe ist er nicht aus dem Keller zurückgekehrt.

17 der vergangenen 18 Spiele hat der TSV 1860 München nun nicht verloren. Am Dienstag hat er einen 0:1-Rückstand gegen den KFC Uerdingen in ein 3:1 gedreht. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenplatz zwei, der direkt zum Aufstieg berechtigt. Außerdem: Sollte dieser gelingen, das hat die DFL den Löwen schriftlich gegeben, darf der Klub zumindest Übergangsweise im eigentlich noch nicht zweitligatauglich gerüsteten Grünwalder Stadion spielen. Und dann gab es auch noch dieses Sensatiönchen: Die Gesellschafter haben sich einstimmig auf den e.V.-Kandidaten Marc-Nicolai Pfeifer als Nachfolger für Finanz-Geschäftsführer Michael Scharold geeinigt. Der reißende Strom an Tränen, den sie Pfeifer bei den Stuttgarter Kickers nachweinen, lässt darauf schließen, dass der 39-Jährige keine schlechte Arbeit beim bisherigen Arbeitgeber geleistet hat.

Hasan Ismaik, der Mehrheitsgesellschafter mit wegen 50+1 geminderter Mitsprache, hat seine Zustimmung auf seinen PR-Kanälen mit einer Art Charmeoffensive flankiert: "Sobald jeder getan hat, was er konnte", ließ er geheimnisvoll ausrichten, werde er seinen "Teil dazu beitragen, die Finanzierung von 1860 zu sichern, unabhängig von der Ligazugehörigkeit." Man darf gespannt sein, ob er auf die Aufforderung des Präsidiums eingehen wird, sich mit einem Sponsoring und ohne Darlehen am künftigen Budget zu beteiligen.

Und Trainer Michael Köllner? Sonnt sich zurecht im guten Gefühl desjenigen, der einen mutigen Plan fasste, der aufging. "Es war für den Außenstehenden sicher gewagt, acht neue Spieler zu bringen", sagte Köllner, nachdem er gegen Uerdingen acht neue Spieler gebracht hatte. Das war es. Vor allem die Idee, in Spielmacher Efkan Bekiroglu und Stürmer Stefan Lex die zwei besten Spieler 61 Minuten lang zuschauen zu lassen und dann erst einzuwechseln, wenn die Kräfte des Gegners erschlaffen. Ein Fuchs, dieser Köllner.

Philipp Schneider

SpVgg Unterhaching (Platz 9, 47 Punkte)

Am Ende musste Claus Schromm dem Gegner gratulieren, das muss er zurzeit ziemlich oft. Nach dem 1:3 der SpVgg Unterhaching gegen Eintracht Braunschweig gab er dem gegnerischen Trainer Marco Antwerpen mit auf den Weg, dass er dessen Mannschaft "schon beneiden muss für die Kaderbreite", die brauche man, um durch die vielen Englischen Wochen zu kommen. Eigentlich dachten die Hachinger mal, die Kaderbreite sei ihre große Stärke. Doch seit Mittwoch ist sie das noch weniger als vorher. Nach einer Viertelstunde blieb Kapitän Dominik Stahl am Boden liegen und stand auch nicht mehr auf. Am Donnerstag folgte die Diagnose: Kreuzbandriss. "Das ist wirklich eine ganz bittere Nachricht für uns alle. Nach Stephan Hain fällt mit Stahl der nächste wichtige Spieler seit dem Restart aus", kommentierte Schromm. Der 31-jährige Stabilisator im defensiven Mittelfeld wird nun auch über den Aufstiegskampf hinaus sehr lange ausfallen. Hain hatte sich eine Woche zuvor den Daumen gebrochen. Bei ihm hat Schromm allerdings Hoffnung, dass er noch einmal ins Spielgeschehen eingreifen kann.

Gegen Braunschweig waren die Hachinger ausgekontert worden. Auf diesen Kontern, sagte Trainer Schromm später, sei ganz offensichtlich der "Matchplan" der Gäste aufgebaut gewesen. Erkannt hatte er das; doch der Mannschaft fällt es zurzeit schwer, dem Gegner ihren eigenen Matchplan aufzudrücken. Im gegnerischen Strafraum strahlt die Mannschaft, vor allem gemessen am Aufwand, den sie betreibt, sehr wenig Gefahr aus. "Wenn wir unser Spiel so weiterspielen, werden wir auch gewinnen", sagt Schromm. Die fehlenden Ideen in der Offensive und das Verletzungspech sprechen allerdings stark dagegen.

Christoph Leischwitz