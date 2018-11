5. November 2018, 18:42 Uhr Aufsteiger Düsseldorfs Misere Noch 24 Versuche

Sechs Niederlagen in Serie, 2:20 Tore: Nach dem 0:3 in Mönchengladbach sind Fortunas Aussichten trübe. Ihr fehlen vor allem eine souveräne Abwehr, ein Torjäger - und die Geldmittel, um diese Mängel zu beheben.

Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

Erst schimpfte Düsseldorfs Sportdirektor Erich Rutemöller auf Schiedsrichter Felix Brych. Dann schimpfte der Vorstandsvorsitzende Robert Schäfer auf die Ultras. Dann zürnten beide über den unberechtigten Hand-Elfmeter für Borussia Mönchengladbach und über das pyromanische Verhalten einiger mitgereister Fans, das durchaus zu Recht. Nur beließen es Rutemöller und Schäfer bei ihren Tiraden und ersparten sich die drängende Erklärung, wie die überforderte Mannschaft den Klassenverbleib schaffen soll. 0:3 hat sie in Gladbach verloren, auf 2:20 summiert sich das Torverhältnis der jüngsten sechs Niederlagen. Die nächsten Gegner heißen Hertha BSC und Bayern München. Die Lage wirkt aussichtslos.

Die Verantwortlichen der Fortuna sind sich dessen bewusst, aber sie können wenig dagegen tun. "Unsere Mittel sind beschränkt", sagt Schäfer, "das nehmen wir an und jammern auch nicht herum." Mit bereits mittelmäßigen Leistungen war Düsseldorf im Frühjahr aufgestiegen. Danach verließen wichtige Leihspieler wie Genki Haraguchi (Hannover) und Florian Neuhaus (Mönchengladbach) den Verein. Die Fortuna war nach dem Aufstieg nicht viel besser besetzt als vorher. "Jeder Fan weiß, dass wir einen schweren Weg gehen", sagt Schäfer. Er selbst weiß es sowieso.

Das Spiel in Mönchengladbach hat gezeigt, dass man Fortunas Schwächen nicht einfach auf Trainer Friedhelm Funkel abwälzen darf. Dem 64-Jährigen, derzeit ältester Trainer der Bundesliga und taktisch wie psychologisch versiert, kann nicht alle Ideen umsetzen. Am Sonntag hat er seiner Elf Pressing verordnet, aus dem heraus sie vor allem über den 21 Jahre alten belgischen Rechtsaußen Dodi Lukebakio (Leihgabe vom FC Watford) einige ansehnliche Konter spielte. Doch den Abschlüssen fehlte die Präzision. "Wir müssen auch mal wieder ein Tor schießen", sagte Funkel, "das gelingt uns im Moment überhaupt nicht."

Ein bisschen Enttäuschung klang da auch über die Leistungen der Stürmer Rouwen Hennings und Marvin Duksch durch. Beide haben gemeinsam, dass sie im Laufe ihrer Karrieren zwar über eine respektable Torquote in Zweitligaspielen verfügen (Hennings schoss alle 3,4 Spiele ein Tor; Duksch gelang alle 2,3 Spiele ein Treffer), dass sie sich aber in der Bundesliga stets schwer taten. Hier kommt Hennings in 25 Spielen auf zwei Tore, Duksch in 25 Spielen gar nur auf eines. Man kann daraus schließen, dass sie in der zweiten Liga besser aufgehoben sind.

Die vormaligen Schalker Kaan Ayhan und Marcel Sobottka sind zwar die besten Spieler in Fortunas Kader, aber beim 0:3 in Mönchengladbach fehlte Sobottka wegen einer entzündeten Patellasehne, und Ayhan erwischte einen rabenschwarzen Tag. Erst sprang ihm vor dem unberechtigten Elfmeter der Ball an den Unterarm (47.), dann unterlief ihm der entscheidende Fehlpass vor dem 0:2 (67.), und schließlich fälschte er noch den Schuss des Gladbachers Thorgan Hazard zum 0:3 ab (82.). "Wir haben einfach zu viele Geschenke verteilt", sagte Vorstandsboss Schäfer, ohne Ayhan explizit zu erwähnen.

Bislang hält der zuvor bei 1860 München und Dynamo Dresden tätige Manager noch zu Funkel. Das könnte daran liegen, dass ihm momentan kein verfügbarer Trainer einfiele, der mehr aus diesem Fortuna-Kader herausholen könnte. "Friedhelm Funkel ist mit all seiner Erfahrung für uns weiterhin genau der Richtige", sagte Schäfer. Angesichts von fünf Punkten aus zehn Spielen - das ist der schlechteste Saisonstart der Fortuna in 24 Jahren Bundesliga - spricht Schäfer am liebsten von "jungen Spielern", "Perspektiven", "Lernprozessen" und "Geduld". Doch am 18. Mai 2019 endet die Saison und damit alle Geduld. Eineinhalb Monate später endet auch Funkels Vertrag, aber es scheint momentan nicht mal ausgeschlossen zu sein, dass die Fortuna im Falle des Abstiegs mit ihm weitermacht.

Bis dahin bleiben noch 24 Versuche, in der Bundesliga Tore und Punkte zu sammeln - und es bleibt ein Achtelfinale im DFB-Pokal, für das den Düsseldorfern am vergangenen Sonntag auch noch ein Spiel bei Schalke 04 zugelost worden ist. "Das ist natürlich unglücklich, dass wir auswärts und dann auch noch bei einem starken Ligakonkurrenten wie Schalke antreten müssen", sagte Funkel. Doch er ist zu lange dabei, um zu verzweifeln. "Im Pokal ist alles möglich", sagt er, "wir fahren da hin, um weiterzukommen."