10. Mai 2019, 16:57 Uhr Pierre-Emerick Aubameyang Verrückter großer Junge

Pierre-Emerick Aubameyang brachte mit seiner Extravaganz Dortmund gegen sich auf. Den FC Arsenal führt er nun ins Europa-League-Finale und ist angekommen, wo er hingehört.

Von Sebastian Fischer

Es sah ähnlich aus wie vor ein paar Jahren in der Bundesliga, nur war die Bühne eine andere, eine größere. Er traf und jubelte mit einem kleinen Theaterstück an der Eckfahne, er traf und schlug einen Salto, er traf noch mal. Dann hatte Pierre-Emerick Aubameyang den entscheidenden Beitrag geleistet zum 4:2 des FC Arsenal über den FC Valencia im Halbfinale der Europa League. Es war der nächste Beleg dafür, dass der Stürmer inzwischen wohl dort angekommen ist, wo er hingehört.

Es ist nun bald eineinhalb Jahre her, dass Aubameyang Borussia Dortmund für mehr als 60 Millionen Euro nach London verließ und sein Ruf bedenklich litt. Er hatte seinen Wechsel erzwungen, hieß es, indem er Teamsitzungen schwänzte und Trainingsübungen verweigerte. Als der Transfer perfekt war, schrieb er in den sozialen Medien: "Sorry für alles, was im letzten Monat geschehen ist. Aber ich wollte schon letzten Sommer wechseln." Vielleicht sei sein Verhalten nicht der beste Weg gewesen, aber: "Jeder weiß, dass Auba verrückt ist - und ja, ich bin ein verrückter Junge, hahahaha!" Über diesen Jungen sagte am Donnerstag der frühere Arsenal-Verteidiger und TV-Experte Martin Keown, er komme Thierry Henry nahe, dem wohl wichtigsten Stürmer der Klubgeschichte, der 2006 noch dabei war, als der FC Arsenal zuletzt ein Europapokal-Endspiel erreichte, das Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona. Keown sagte: "Aus ihm ist heute Abend ein Top-Spieler geworden."

Schon in der ersten Halbserie nach seinem Wechsel, in der Rückrunde 2017/2018, erfüllte Aubameyang die Erwartungen. Beim BVB war er Torschützenkönig, in der Premier League traf er gleich zehnmal in 13 Spielen. Die Hinrunde der laufenden Saison beschloss er mit 13 Toren als bester Schütze der Premier League. Doch der Guardian beschrieb ihn im Dezember als paradoxen Fußballer, der seine Zuschauer verwirre, Vorbehalte seien verständlich. Mal war er auf dem Rasen wie unsichtbar, mal schien er mit jeder Aktion genau das Richtige zu tun. Sein Stil, das Spiel mit Eleganz und Präzision auf das Nötigste zu reduzieren, sei "Minimalismus, der verheerend oder amüsant und nebensächlich sein kann".

Ein Abend fürs Amüsement

Der Abend in Valencia war einer fürs Amüsement. Für sein erstes Tor brauchte er zwei Ballkontakte, Annahme mit der Brust, Abschluss aus der Distanz mit dem Außenrist. Für sein zweites reichten ein Sprint zum kurzen Pfosten und eine Grätsche, ein Mittelstürmertor. Seinen dritten Treffer - gegen Spanier, die sich beim Stand von 2:3 nach dem 1:3 im Hinspiel aufgegeben hatten - leitete er selbst mit einem raumöffnenden Laufweg ein und traf aus spitzem Winkel. Übrigens nach einem Zuspiel von Henrikh Mkhitaryan, mit dem er schon gemeinsam für den BVB spielte. Insgesamt liefen für Arsenal am Donnerstag sieben ehemalige Bundesligaprofis auf. Doch Aubameyang ragte heraus, auch weil er diesmal ohne Ball viel lief, am Ende 53 Ballkontakte hatte, mit die meisten seiner Mannschaft.

Aubameyang wird im Sommer 30, er wird wahrscheinlich für den Rest seiner Karriere ein verrückter Junge bleiben, aber er scheint an einem Punkt angekommen zu sein, an dem das Publikum über seine Extravaganz hinwegsieht. Arsenal kann sich auch dank ihm mit einem Sieg im Europa-League-Finale noch für die Champions League qualifizieren. Und er kann am letzten Spieltag noch Torschützenkönig in England werden. Drei Tore könnten reichen.