Münchner Tennisturnier:Die neue Ära beginnt mit Holzhütte und Stahlbeinen

Die Augen von Fabian Tross fangen zu leuchten an, als er sich dem Stahlbau auf der Anlage des MTTC Iphitos nähert. Sogar hinter seiner Sonnenbrille an diesem herrlichen Frühlingstag ist seine Freude zu erkennen. „Wir sind stolz, dass es nun so weit ist und es losgeht“, sagt der Präsident des Tennisklubs am Rande des Englischen Gartens, „man glaubt gar nicht, wie viele Rädchen ineinandergreifen müssen, um so ein Projekt umzusetzen.“