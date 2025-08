Im Viertelfinale trifft Zverev bei dem mit insgesamt rund 9,2 Millionen US-Dollar (rund acht Millionen Euro) dotierten Hartplatz-Turnier nun auf Alexei Popyrin. Der Australier setzte sich gegen den Dänen Holger Rune durch. „Er ist ein super Spieler und spielt sein bestes Tennis hier in Kanada“, sagte Zverev über Popyrin.

Von zuvor drei Duellen mit Cerundolo hatte Zverev, der als Dritter in der Weltrangliste deutlich besser platziert ist, keines gewonnen. Diesmal hatte Zverev nur ganz zu Beginn leichte Probleme. Er verlor früh sein Aufschlagspiel, schaffte aber prompt das Rebreak und gewann den ersten Satz nach 46 Minuten. Den zweiten Durchgang begann er gleich mit einem Break, danach gab der Argentinier auf.

Zverev hatte im Juli eine Turnierpause eingelegt. Nach seinem Erstrundenaus in Wimbledon hatte er von mentalen Problemen berichtet, anschließend reiste er nach Mallorca und trainierte dort in der Akademie von Rafael Nadal mit dessen Onkel Toni. Das Masters in Kanada ist der Auftakt für Zverevs Vorbereitung auf die US Open in New York (ab 24. August). Beim Turnier, das im Wechsel mit den Frauen in Toronto und Montreal ausgetragen wird, hat Zverev 2017 den Titel gewonnen, damals im Finale gegen den Schweizer Roger Federer.