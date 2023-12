Von Gerald Kleffmann

Am Ende, als Florian Mayer seinem Herzen Luft verschafft hat, gönnt er sich erst mal ein kleines Bier. Er lächelt und plaudert mit Gästen, die viel mehr sind als nur Zuhörer. Seine Familie ist anwesend, Freunde, Trainer, Weggefährten, Sponsoren. Etwa 50 Personen haben zuvor in einem schlichten Raum gesessen, den sie in der Tennis-Base, dem Leistungszentrum des Bayerischen Tennis-Verbandes in Oberhaching bei München, den Pavillon nennen. "Ich fühle mich erleichtert", sagt Mayer: "Ich war vorher etwas tight." Angespannt, wie vor einem Match. Nur: So eines wie dieses hatte er noch nie erlebt. Er wusste ja auch nicht, wie dieses Wagnis namens "Kamingespräch" werden würde.