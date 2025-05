Der italienische Tennisprofi Jannik Sinner hat sein erstes Spiel auf der ATP-Tour nach verbüßter Dopingsperre gewonnen. Der Weltranglistenerste, der wegen zweier positiver Tests auf das Steroid Clostebol drei Monate suspendiert war, setzte sich in der zweiten Runde des Masters-Turniers in Rom 6:3, 6:4 gegen den Argentinier Mariano Navone durch.

„Es ist ein großartiges Gefühl, ich habe darauf lange gewartet und bin sehr, sehr glücklich, jetzt wieder zurück zu sein“, sagte Sinner: „Ich brauche Matches und Spielpraxis.“ Das Ergebnis sei für ihn deshalb zweitrangig.

Sinner fehlte noch ein wenig der Rhythmus im Spiel, in den entscheidenden Momenten aber nutzte er seine Chancen. Im ersten Satz gelang ihm das Break zum 3:1, der zweite Durchgang verlief dann lange ausgeglichen, mit enormen Schwächen auf beiden Seiten beim Aufschlag. Sinner nutzte seinen ersten Matchball zum Sieg. In der ersten Runde hatte Sinner ein Freilos, nun wartet der Niederländer Jesper De Jong, Nummer 93 der Weltrangliste. In Rom sammelt der Südtiroler Sinner Wettkampfpraxis, er beabsichtigt, sich für den Höhepunkt der Sandplatzsaison in Form zu bringen.

Die French Open in Paris (ab 25. Mai) hat er noch nicht gewonnen. Dass seine dreimonatige Sperre exakt in die Zeit zwischen den Australian Open und Roland Garros fiel, wurde von vielen Profikollegen kritisch gesehen.